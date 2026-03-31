Mayra Mendoza le respondió a Caputo por las tasas y le reclamó la deuda de 14 billones que la Nación tiene con la provincia

La intendenta en uso de licencia de Quilmes y diputada provincial, Mayra Mendoza, respondió con dureza al ministro de Economía, Luis Caputo, luego de que el funcionario apuntara contra los municipios bonaerenses por el cobro de tasas. El cruce se dio a través de la red social X y sumó un nuevo capítulo a la tensión entre el Gobierno nacional y el conurbano.

El intercambio se originó cuando Caputo publicó los resultados de una reunión con representantes de las principales cadenas de supermercados del país, quienes le plantearon que su "principal problema" son las "altas tasas municipales" que, según el ministro, "no corresponden" por no tener contraprestación. Las críticas más fuertes apuntaron a Lanús y Pilar, los dos municipios con mayores porcentajes según el relevamiento. También mencionó a Luján, Hurlingham, Bahía Blanca y Quilmes.

La respuesta de Mendoza fue inmediata. A través de un hilo en X, la dirigente cuestionó el diagnóstico del ministro y lo acusó de desentenderse de la realidad. "Con la mitad de las máquinas de las fábricas paradas, el desempleo en niveles máximos desde la pandemia y familias endeudadas con la tarjeta para poder comer, se esperaría que dedique su tiempo a trabajar en soluciones", escribió.

Con la mitad de las máquinas de las fábricas paradas, el desempleo en niveles máximos desde la pandemia y familias endeudadas con la tarjeta para PODER COMER, se esperaría que @LuisCaputoAR dedique su tiempo a trabajar en soluciones. Pero, en lugar de eso, profundiza el camino... https://t.co/GcDNIp0iFW March 31, 2026

La diputada provincial también apuntó contra la deuda que el Gobierno nacional mantiene con la provincia: "Nación le debe a la provincia de Buenos Aires más de 14 billones de pesos", sostuvo, y denunció el abandono en áreas como seguridad y obra pública.

Mendoza fue más allá y cuestionó el modelo de gestión del oficialismo: "Milei gobierna para él, su hermana y para seguir con la timba financiera mientras avanza la violencia, el hambre y la supervivencia día a día". Y le devolvió el argumento sobre los impuestos: "Si de impuestos sin contraprestación se trata, ustedes deberían dejar de cobrarlos todos, porque han abandonado la gestión por completo".

La dirigente cerró su mensaje con una invitación directa al ministro: "Visite un hospital, cada tanto, una pyme, una escuela, que ahí se va a encontrar una realidad muy distinta de las mesas de dinero que le gusta frecuentar".