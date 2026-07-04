"Mi gran objetivo es empezar a construir el camino para que mi hermano sea reelecto": dijo Karina Milei en su visita a Misiones

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, viajó a Misiones en el marco de la inauguración de una escuela de dirigentes de La Libertad Avanza.

"Mi gran objetivo para este año es empezar a construir todo el camino para que el presidente Javier Gerardo Milei, mi hermano, sea reelecto en 2027", resaltó Karina Milei.

En el marco del lanzamiento de esta escuela de dirigentes, la miembro del Ejecutivo afirmó: "Nosotros nos diferenciamos de la política tradicional: no actuamos como manada. Hay que formarse para entender las ideas de la libertad y llevar el mensaje del modelo del presidente Milei".

"Nosotros hemos venido muchas veces a contarles nuestras ideas, a pedirles el apoyo, a pedirles el voto. Les decíamos que necesitábamos tener más gente en el Congreso. Y ese esfuerzo se materializó en las elecciones del año pasado. Por eso, principalmente, gracias por tanto apoyo", resaltó la titular de La Libertad Avanza.

El acto se llevó a cabo en Hotel Julio César de la ciudad de Posadas, donde la funcionaria encabezó el lanzamiento junto al titular de la Cámara baja y vicepresidente del partido, Martín Menem; Adrián Núñez, presidente de LLA Misiones y legislador provincial; y el diputado nacional Diego Hartfield; y la diputada nacional Maura Gruber.

En tanto, Martín Menem le agradeció a Karina Milei en el armado nacional del partido y destacó los avances conseguidos desde la llegada de los libertarios al Gobierno: "Primero, el agradecimiento a Karina Milei por continuar apuntalando a La Libertad Avanza en cada rincón de la Argentina".

"Todo el esfuerzo que hemos hecho desde 2023 a la fecha valió la pena y eso se vio reflejado en cada uno de los logros que fueron aprobados en el Congreso", recalcó Menem.