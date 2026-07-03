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Viernes, 3 de julio de 2026

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Karina Milei lanza en Posadas una escuela de dirigentes libertarios

La secretaria general de la Presidencia encabezará el acto este sábado en Misiones. El desembarco ocurre en medio de fuertes reclamos por la desregulación yerbatera.

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La secretaria general de la Presidencia y líder de La Libertad Avanza, Karina Milei, encabezará este sábado en Posadas el lanzamiento oficial de la Escuela de Dirigentes de su espacio político

El encuentro, programado para las 10 en el Hotel Julio César de la capital misionera, tiene como fin consolidar la estructura partidaria de cara a los próximos desafíos electorales

Sin embargo, el arribo de la funcionaria se produce en un escenario de creciente malestar con los productores yerbateros locales.

Despliegue federal y capacitación de cuadros técnicos

La presentación en la provincia de Misiones forma parte de una estrategia nacional del oficialismo para profesionalizar su organización interna y formar dirigentes destinados a la gestión pública

Durante la jornada, se darán a conocer los cursos técnicos y políticos, junto al equipo docente que liderará las áreas de formación.

El armado de La Libertad Avanza en territorio misionero es conducido actualmente por Adrián Núñez y Diego Hartfield. Ambos referentes locales profundizaron en los últimos meses la incorporación de nuevos militantes y dirigentes en diferentes municipios de la provincia.

Tensión con el sector productivo por las medidas nacionales

El desembarco de la hermana del presidente Javier Milei coincide con un clima de debate social debido al impacto de las reformas económicas en la región

El foco principal del conflicto radica en la desregulación del mercado de la yerba mate, una medida que quitó las facultades regulatorias del instituto sectorial correspondiente.

Tanto los productores como las cooperativas locales denuncian que la normativa profundizó la caída del precio de la hoja verde. Esta situación ya generó presentaciones judiciales y reclamos públicos en la provincia.

Como antecedente inmediato, durante una visita realizada en 2025 a la localidad de Oberá, Karina Milei fue recibida con protestas por parte de los trabajadores yerbateros. A pesar de la resistencia del sector productivo, la conducción del partido ratifica su plan de fortalecimiento territorial independiente de los armados tradicionales

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