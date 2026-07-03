Karina Milei convoca a la mesa política por reformas

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, asumió el liderazgo de la mesa política oficialista y convocó a una reunión clave para el próximo martes en la Casa Rosada.

El encuentro será el primero tras la salida del exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien coordinaba este espacio de seguimiento de gestión.

La convocatoria busca alinear la estrategia oficialista frente al complejo panorama que enfrentan las reformas del Ejecutivo en el Congreso.

Renovación interna y nueva estructura de poder

La salida de Manuel Adorni reconfiguró las dinámicas de poder en la cúpula de La Libertad Avanza. Ante este escenario, la hermana presidencial tomó las riendas del esquema político para coordinar los objetivos del Gobierno nacional.

La mesa política mantendrá su núcleo duro pero sumará un nuevo integrante estratégico para la comunicación oficial.

El equipo quedó conformado por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

También participarán el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt, y el subsecretario de Asuntos Gubernamentales, Lule Menem. El armado legislativo estará representado por la jefa de bloque en el Senado, Patricia Bullrich, y el asesor presidencial, Santiago Caputo.

La gran novedad del encuentro del martes será la incorporación del secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández. Su llegada fue impulsada directamente por Karina Milei para ocupar el rol técnico comunicacional que antes ejercía el karinismo.

Tres prioridades legislativas bajo la lupa del oficialismo

El Gobierno de Javier Milei definió los tres ejes principales que buscará impulsar en los próximos meses dentro del ámbito parlamentario. Las prioridades del espacio oficialista son la reforma política, el régimen de Zona Fría y los cambios en Inocencia Fiscal.

Adicionalmente, el Poder Ejecutivo trabaja junto al ministro Luis Caputo y a Federico Sturzenegger en una modificación de la Carta Orgánica del BCRA. Sin embargo, el oficialismo carece actualmente de los votos necesarios en el Congreso para avanzar con fluidez.

El proyecto de Zona Fría encuentra fuertes resistencias en la Cámara alta debido a las dudas de gobernadores y bloques aliados. En tanto, las modificaciones normativas sobre Inocencia Fiscal todavía no han ingresado formalmente para el debate en las comisiones.

El Senado tiene previsto sesionar el miércoles 8 de julio para tratar la ley de propiedad privada. Esta iniciativa debió ser recortada tras intensas negociaciones, limitando la venta de tierras rurales a Estados extranjeros.

La estrategia detrás de la reforma electoral y las PASO

El debate central de la mesa política girará en torno a la reforma electoral y el futuro de las elecciones primarias. La intención de la Casa Rosada viró desde la eliminación hacia la suspensión de las PASO a nivel nacional.

Para lograr el consenso de los gobernadores, el oficialismo propone aplicar el sistema de listas colectoras con la Boleta Única de Papel. Esto permitiría a los partidos provinciales acoplarse a la boleta presidencial de Javier Milei en los comicios.

El verdadero objetivo político detrás de esta medida busca quitarle a la oposición un mecanismo clave para dirimir sus internas partidarias. La viabilidad del proyecto depende de Diego Santilli, quien lidera las negociaciones para alcanzar la mayoría absoluta.

La llave de la reforma se encuentra en manos de los senadores de la UCR, cuyos votos resultan indispensables. Debido a la falta de un texto definitivo y la proximidad del receso invernal, el tratamiento en el recinto se postergaría hasta el mes de agosto.