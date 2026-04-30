Mujeres, jóvenes y universitarios: los sectores donde el gobierno pierde por goleada

Las mujeres siempre fueron un problema para el presidente Javier Milei. Incluso en sus épocas de mayor bonanza, cuando la fortuna la sonreía y todo indicaba que había dado con "la piedra filosofal" en materia comunicacional, donde mas le costaba permear su mensaje era entre las féminas. Posiblemente su estilo confrontativo y furioso genere un mayor calado entre varones y una mirada de reojo entre ellas.

Ayer, la empresa AtlasIntel, la consultora que anticipó el propio triunfo de Milei cuando nadie lo preveía, el regreso de Donald Trump en Estados Unidos, y de Luiz Inacio "Lula" Da Silva en Brasil, entre otros logros icónicos, sacó a la luz mediciones que confirman lo que otros estudios mostraban en nuestro país: la caída estrepitosa de la imagen del gobierno y la de su presidente.

Pero al margen de los números generales, vale la pena analizar algún desglose. Volviendo al primer párrafo, la desaprobación del gobierno encuentra su mayor volumen, justamente entre las mujeres y el porcentaje parece brutal: el 73% de las damas desaprueba el gobierno, un rechazo casi total.

Otro elemento a considerar, en este caso un poco mas sorpresivo, es el rechazo que acumula la administración Milei entre los jóvenes. La encuestadora divide el sector de jóvenes adultos en dos porciones: aquellos entre 25 y 34 años y luego los que tienen entre 35 y 44 años. Posiblemente, una gran parte de los votantes del actual titular del Ejecutivo en 2023. En ambos sectores la desaprobación está en términos del 70%.

Por fin y otro elemento que merece análisis es la desaprobación que el gobierno colecciona entre las personas con mayor nivel de instrucción. Si se considera este ítem, los niveles mas altos de rechazo están entre quienes tienen formación universitaria, otra vez el 70% de las personas mas formadas profesionalmente desaprueban la gestión. Existe una curioso hueco ahí. Suben las acciones del presidente cuando se trata de personas con nivel secundario y vuelven a desplomarse entre quienes solo tienen estudios primarios.

En el día de ayer, mientras el gobierno festejaba un empate a la salida de Manuel Adorni del Congreso, esta encuesta sacudió a las filas del oficialismo. Mujeres, jóvenes adultos y profesionales, tres barreras que ya parecen infranqueables para Milei.