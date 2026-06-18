La actividad industrial no encuentra piso: según la UIA, la producción volvió a caer 5% en mayo

La industria argentina no logra estabilizarse. Según estimaciones del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (UIA), elaboradas a partir de datos de consumo eléctrico, demanda industrial y consultas a referentes sectoriales, la producción manufacturera registró una caída interanual cercana al 5% en mayo y un retroceso de 0,8% respecto de abril.

El informe describió una dinámica heterogénea entre sectores: algunos mostraron mejoras puntuales frente al mes anterior, pero ninguno de esos movimientos logró modificar el escenario general de bajo nivel productivo que caracterizó al mes.

Construcción y autos, con leve rebote; maquinaria y bebidas, en baja

Entre los sectores con evolución positiva aparece la construcción: los despachos de cemento crecieron 3,5% respecto de abril y el Índice Construya avanzó 1,9% mensual. Sin embargo, ambos indicadores permanecen muy por debajo de los registros de 2022, con brechas negativas de 23,3% y 30,3% respectivamente.

La industria automotriz también registró una mejora mensual del 2,2%, pero continuó entre los sectores más golpeados en la comparación anual: la producción de autos se ubicó 19,3% por debajo de los niveles de mayo de 2025 y 14,2% por debajo de 2022.

En el debe, la producción metalmecánica cayó 1,4% frente a abril y el patentamiento de maquinaria industrial retrocedió 11,2% mensual, quedando por debajo tanto de los registros de 2025 como de 2022. La producción de bebidas bajó 3,1% respecto de abril, acumula una caída de 4,1% frente a 2025 y de 13,6% en relación con 2022.

El consumo de energía eléctrica de los grandes usuarios industriales también cayó 2,1% mensual, aunque mostró una suba acumulada de 5,8% respecto de 2025.

Comercio exterior y liquidaciones, también en rojo

En materia de comercio exterior, las exportaciones hacia Brasil cayeron 7,6% mensual, afectadas por menores ventas de autos, productos primarios y actividades vinculadas a la molienda. La liquidación de divisas del sector agroindustrial retrocedió 6,2% frente a abril y registró una baja interanual de 11,7%, ubicándose 32,5% por debajo de los niveles de 2022.

Los datos oficiales de abril confirman la tendencia

Las estimaciones privadas de mayo se conocieron tras la publicación de los datos oficiales de abril. Según el INDEC, la producción industrial cayó 2,8% interanual en ese mes y 2,1% respecto de marzo, acumulando una retracción de 2,4% en el primer cuatrimestre de 2026.

De los 16 sectores que integran el índice manufacturero, 12 registraron caídas interanuales y 11 mostraron retrocesos frente al mes previo. Los rubros más golpeados fueron productos textiles (-22,2%), maquinaria y equipo (-20,2%) y prendas de vestir, cuero y calzado (-15,9%), este último afectado por demanda interna débil y mayor competencia de importaciones.

La UIA, que conduce Martín Rappallini, advirtió que estos datos se inscriben en una dinámica de escaso crecimiento que se extiende desde mediados de 2025, con la actividad industrial ubicada cerca de 10% por debajo de los registros de 2022.