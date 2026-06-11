Nació el hijo de Horacio Rodríguez Larreta y Milagros Maylin: cómo se llama el bebé

Horacio Rodríguez Larreta y Milagros Maylin atraviesan uno de los momentos más felices de sus vidas con el nacimiento del primer hijo que tienen en común, un acontecimiento que marca una nueva etapa familiar para ambos.

El bebé llegó al mundo durante la mañana del miércoles 10 de junio en el Sanatorio Otamendi, en un parto que se realizó mediante una cesárea programada y se desarrolló con normalidad.

La llegada del nene concreta un deseo que Maylin había compartido públicamente meses atrás. En diciembre pasado, la comunicadora confirmó que estaba embarazada y reveló que la búsqueda de la maternidad había sido un proceso que demandó tiempo y paciencia.

"La verdad es que veníamos buscando, fue un proceso largo, pero fue en un año así que tuvimos suerte. Estamos súper agradecidos, es una bendición, los amigos felices, en mi casa somos muy familieros, tenemos muchos sobrinos, así que estaban esperando ya porque tengo 40 años", había expresado al programa LAM.

Milagros Maylin y Horacio Rodríguez Larreta.

En aquella conversación también adelantó que esperaba un varón y contó que el nombre aún no estaba definido. "Estamos entre dos, todavía no está cerrado. Tiene mucha injerencia la hija más chica de Horacio, así que estamos ahí. Es un nombre cortito", había explicado.

Finalmente, el elegido fue Justo, un nombre breve que terminó imponiéndose entre las opciones que analizaban para el bebé.

Rodríguez Larreta y Maylin contrajeron matrimonio el 27 de noviembre de 2024 en una ceremonia íntima, rodeados por familiares y personas cercanas. Con la llegada de Justo, la pareja suma un nuevo capítulo a su historia y consolida el proyecto de familia que venían construyendo.