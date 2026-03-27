Becas Progresar: el Gobierno dispuso nuevos requisitos y estableció las fechas de inscripción

El Gobierno de Javier Milei formalizó este viernes cambios en el programa de becas Progresar, como los requisitos para acceder a sus cuatro líneas, al tiempo que oficializó el calendario de inscripción para 2026.

La medida quedó plasmada en la Resolución N° 172/2026 de la Secretaría de Educación, publicada en el Boletín Oficial.

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La administración libertaria detalló en la disposición que las modificaciones apuntan a reordenar requisitos, plazos y condiciones de permanencia para quienes buscan acceder o renovar el beneficio.

El programa incluye cuatro líneas: finalización de estudios obligatorios, educación superior, enfermería y formación profesional.

¿Cuál es el monto mensual que se pagará?

El Gobierno fijó un monto mensual unificado para todas las líneas del plan, que será de $35.000. De esta manera, se mantiene el valor mensual que el Gobierno había establecido en marzo del año último para todo el 2025.

La administración libertaria adujo que ese valor busca sostener el incentivo económico en un contexto de preservación del equilibrio fiscal.

Las fechas de inscripción y más exigencias para acceder al beneficio

El plazo de inscripción para la beca para completar la educación obligatoria va del 27 de marzo al 24 de abril. En lo que respecta a las líneas de educación superior y enfermería, habrá tiempo para anotarse entre el 6 y el 30 de abril, mientras que la de formación profesional tendrá un plazo más amplio, desde el 27 de abril hasta el 27 de noviembre.

Otro cambio relevante está relacionado con la duración del beneficio. Los titulares que ingresen en la primera convocatoria, podrán recibir la beca durante doce meses, mientras que los seleccionados en una segunda instancia tendrán un máximo de seis meses de cobertura.

Además, el nuevo esquema incorpora más exigencias para conservar el beneficio. Los titulares deberán informar cualquier cambio personal, académico o laboral dentro de los 30 días de ocurridos, lo que incluye novedades en ingresos, domicilio, situación familiar o condición de estudiante.

La actualización de datos se deberá efectuar a través de la plataforma Progresar para cuestiones educativas, de la de ANSES para aspectos económicos y de la aplicación Mi Argentina en caso de modificaciones de domicilio.

La resolución, asimismo, estableció límites en la extensión del beneficio. En la línea de finalización de estudios obligatorios, la beca podrá renovarse durante cuatro años, mientras que en formación profesional sólo se permitirá extenderla por dos cursos por ciclo lectivo.

Requisitos para la inscripción, según cada línea del programa

Los requisitos para la inscripción varían según la línea del programa, aunque tienen algunos criterios comunes. Por ejemplo, en todos los casos, se exige residencia legal en el país, DNI vigente y un tope de ingresos equivalente a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM) del grupo familiar.

Para la finalización de estudios obligatorios, podrán inscribirse personas de entre 16 y 24 años, con excepciones para individuos con hijos a cargo o pertenecientes a grupos vulnerables, quienes no tendrán límite de edad.

Para la educación superior, el rango general va de 17 a 25 años, con posibilidad de extenderse hasta los 30 en determinadas situaciones.

La línea de enfermería no fija un límite máximo de edad, debido a que se busca incentivar la formación en un área clave del sistema de salud.

Y, en lo que respecta a la formación profesional, abarca a personas de entre 18 y 24 años, aunque el límite puede ampliarse hasta los 35 para quienes tengan hijos o carezcan de empleo formal.