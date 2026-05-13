Presidenciable: se lanzó Sergio Uñac con fuertes respaldos dentro y fuera del PJ

Si bien falta más de un año para que se lleven a cabo las elecciones presidenciales, algunos políticos comenzaron a mostrar su interés por ocupar el sillón de Rivadavia, y uno de ellos es el senador Sergio Uñac, quien envió una carta al Partido Justicialista Nacional para proponer realizar internas de cara al 2027 y lanzar su candidatura.

Con esta intención, el sanjuanino se transformó en el primer rival peronista del gobernador bonaerense, Axel Kicillof. El exgobernador cuyano sostuvo que tomó "una decisión personal y es ser candidato" y agregó que "hay gente de peso que acompaña la decisión".

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En el espacio opositor, las intenciones de Uñac de convertirse en el próximo presidente se conocieron en marzo. Incluso, Cristina Fernández de Kirchner se comunicó con él para felicitarlo por la carta que hizo llegar a la sede central.

La ex mandataria no pasó desapercibida durante la entrevista que brindó en el canal de streaming Blender, ya que el senador fue consultado sobre el rol de la dirigente, tras quedar inhabilitada para ejercer cargos públicos por ser condenada en la causa "Vialidad" y frente a esto, consideró que al peronismo "le hace falta discutir nueva conducción".

Pese a que no utilizó la palabra "proscripción", planteó que "con una presidenta del partido con la situación judicial, que obviamente tiene una inhabilitación perpetua, el peronismo tiene que proponer discusión y conducción".

Uñac pidió una interna en el PJ





Uñac remarcó la necesidad de llevar una interna partidaria cerrada para definir al candidato que competirá en 2027. Sobre todo, desde que el oficialismo impulsó un proyecto para eliminar las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

El escrito que remitió al PJ nacional planteaba: "Solo será posible construir un proyecto político sólido si el proceso de definición de candidaturas no se desarrolla de manera improvisada o en plazos extremadamente acotados. Nuestra Carta Orgánica establece que la fórmula presidencial debe definirse mediante las PASO, lo cual en el calendario actual ubicaría esa definición en agosto del año electoral, o incluso después en caso de una eventual suspensión de las Primarias. Ese cronograma resulta claramente insuficiente para ordenar políticamente al justicialismo, construir consensos programáticos y desarrollar una estrategia electoral nacional coherente".

Un desafío a futuro

De esta forma, reiteró que "el peronismo tiene que clarificar liderazgos y hacer una interna cerrada". Así, en caso de que las PASO continúen vigentes el año próximo, apuntó que "la interna abierta va a validar para lo que viene al candidato que gane".

Respecto al rumbo que debería tomar el partido para las próximas elecciones, Uñac remarcó que el desafío pasa por "una discusión de ideas", más que de personas. Por esto, indicó que el objetivo es consensuar propuestas y definir quién representará al peronismo y planteó que su visión es la de "un peronismo de soluciones, no que plantee problemas".

Sergio Uñac mantiene una buena relación con Cristina Kirchner (Archivo).

A la vez que el ex gobernador sanjuanino aclaró que no asume el rol de "representar al interior", pidió que no se interprete la interna partidaria que surgirá con Axel Kicillof como una batalla entre el interior y la Capital Federal o provincia de Buenos Aires. "Es uno más otro", sostuvo.

Además, hizo una lectura sobre la presencia que cada uno tendría en diferentes territorios. En este sentido, planteó que Kicillof deberá visitar las provincias, mientras que él tendrá la tarea de recorrer Buenos Aires para que el electorado lo conozca.

Finalmente, Uñac destacó que durante su gestión como gobernador mantuvo el equilibrio fiscal, pero señaló diferencias con la política económica actual. Se distanció del oficialismo al afirmar que no comparte "este equilibrio fiscal, que es a costa de cualquier cosa".



