Radiografía de la crisis: el 56,4% de los hogares se endeuda para cubrir gastos básicos y la clase media cae a mínimos históricos

El 56,4% de los hogares argentinos ya recurre al endeudamiento para cubrir necesidades básicas como alimentos, alquileres y servicios públicos. El dato surge de un relevamiento de la consultora Zentrix, al que tuvo acceso Crónica en forma exclusiva, y que marca un cambio estructural en la economía doméstica: el crédito ya no se busca para inversión o bienes durables, sino para sostener el consumo cotidiano.

Dentro de este universo, el escenario de fragilidad financiera es marcado. Casi 9 de cada 10 familias que tomaron algún tipo de deuda en el último semestre manifiestan tener serias dificultades para cumplir con las obligaciones contraídas, lo que evidencia un ahogo persistente en el presupuesto familiar.

Los datos del informe son taxativos sobre el destino de los fondos. La mayor parte del financiamiento se dirige a la subsistencia inmediata. El 26,2% de los encuestados utiliza el crédito para Gastos cotidianos, seguido por el pago de la tarjeta de crédito (19,9%) y la cancelación de deudas previas (18,9%), configurando un esquema de refinanciamiento permanente para intentar llegar a fin de mes.

El desplazamiento de la clase media

Otro de los puntos centrales del estudio es la percepción de los ciudadanos sobre su propia posición económica. En el último año, se registró un movimiento significativo hacia la base de la pirámide social, donde miles de familias dejaron de identificarse con los sectores medios.

En marzo de 2026, el 53,3% de los consultados se identificó como clase baja, mientras que la clase media se ubicó en el 37,3%. Esta cifra representa una tendencia de caída constante desde agosto del año pasado, cuando la clase media todavía lograba mantenerse por encima de la barrera del 40%, evidenciando un marcado deterioro en el nivel de vida.

Este panorama económico tiene un impacto directo en la evaluación de la gestión política. La desaprobación del Gobierno nacional encabezado por Javier Milei alcanza el 53,3%, frente a una aprobación del 38,5%. En paralelo, la imagen del gobernador bonaerense Axel Kicillof muestra una estabilización tras meses de tendencia negativa, aunque sus indicadores se mantienen en terreno crítico.

Finalmente, el informe destaca una marcada brecha entre los datos oficiales y la percepción social. El 65,8% de los encuestados sostiene que las cifras de inflación del INDEC no coinciden con el impacto real en sus gastos diarios. Esta diferencia entre la estadística pública y la experiencia frente a la góndola profundiza la incertidumbre sobre el alcance del ajuste en la economía de todos los días.