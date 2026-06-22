Renunció el primer ministro británico, Keir Starmer: ¿Qué lo llevó a dimitir?

El primer ministro británico, Keir Starmer, anunció este lunes su renuncia al cargo, aunque anticipó que permanecerá como jefe de Gobierno interino hasta que su fuerza política, el Partido Laborista, elija un nuevo líder en las próximas semanas.

Starmer brindó una declaración ante la residencia oficial de Downing Street 10, donde admitió haber perdido el respaldo necesario en su propio partido. Su dimisión había sido anticipada este fin de semana por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien dijo que el británico iba a dar un paso al costado por lo que definió como fracasos en materia de política migratoria y energética.

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El primer ministro británico renunciante sostuvo que le comunicó su decisión al rey Carlos III, jefe del Estado en el Reino Unido, y aseguró que hará todo lo posible para concretar una transición "ordenada" al frente del Ejecutivo.

"La pregunta que hace mi partido ahora es si soy la persona mejor posicionada para liderarnos hacia las próximas elecciones generales", reconoció Starmer al aludir a cuestionamientos internos.

Y, de inmediato, agregó: "He escuchado la respuesta de mi grupo parlamentario y la acepto con espíritu constructivo".

Starmer también dijo que renunciará como cabeza partidaria. "Cada decisión que tomé fue anteponiendo el país que quiero. Por eso, renunciaré como líder del Partido Laborista", manifestó.

El primer ministro de Gran Bretaña renunciante había llegado al poder con mayoría absoluta en julio de 2024.

En su declaración ante la residencia oficial de Downing Street 10, Starmer precisó que le pidió al Comité Nacional Ejecutivo del Partido Laborista que fije un calendario para la presentación de candidaturas a la sucesión para el próximo 9 de julio próximo.

El proceso quedaría completado antes del receso parlamentario del verano europeo, a fines del próximo mes.

De esa manera, se espera que el nuevo líder del Partido Laborista y primer ministro británico asuma el poder en septiembre venidero, antes de que se reanuden las sesiones parlamentarias.

¿Por qué perdió el respaldo de su propio partido?





Starmer perdió el respaldo de su propio partido por la derrota del laborismo en las elecciones locales inglesas y regionales en Escocia y Gales del 7 de mayo último.

El primer ministro de Gran Bretaña se vio forzado a dejar el poder también luego de la reciente victoria de su rival interno, el ex alcalde de Manchester Andy Burnham, quien fue elegido diputado al ganar el escaño de Makerfield, en el noroeste de Inglaterra.

Burnham, una figura carismática en el seno del laborismo, anticipó que se presentará como candidato para reemplazar a Starmer.