Roberto Baradel deja la conducción de SUTEBA tras 22 años de mandato

El representante del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), Roberto Baradel anunció que no se presentará como candidato a secretario general en las elecciones internas del 13 de mayo próximo.

Tras un liderazgo de casi dos décadas en una de las entidades gremiales más influyentes de la provincia, el referente docente dará un paso al costado para enfocarse en sus cargos en CTERA y la CTA.

La sucesión oficialista quedará bajo la responsabilidad de María Laura Torre, actual secretaria adjunta, quien liderará la lista Celeste-Violeta.

Según SUTEBA, esta medida dará lugar a una renovación en las estructuras directivas del gremio, que cuenta con más de 100.000 docentes bonaerenses entre sus afiliados.

Tras dos décadas al frente de SUTEBA, Baradel dará un paso al costado.

Baradel destacó la necesidad de alternancia en los puestos de toma de decisión y sostuvo que considera "importante que diferentes compañeras y compañeros asuman nuevas responsabilidades. Eso fortalece a la organización y le da continuidad en el tiempo".

Asimismo, subrayó que "los sindicatos son parte de una construcción colectiva y no patrimonio de los dirigentes".

Aunque se retira de la conducción provincial, Baradel mantendrá su presencia en el sindicalismo. Continuará desempeñándose como secretario general adjunto de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) y como secretario de Relaciones Internacionales de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), cargos que deberá renovar en los comicios de dichas entidades durante este año.

En su nueva etapa, el dirigente manifestó que su intención dentro de la CTA es trabajar por la convergencia de las dos ramas de la central, actualmente divididas bajo las conducciones de Hugo Yasky y Hugo Godoy.

Su gestión al frente de SUTEBA tuvo momentos de alta conflictividad. Durante los mandatos en la provincia de Buenos Aires de Daniel Scioli y María Eugenia Vidal, Baradel protagonizó conflictos salariales, incluyendo medidas de fuerza prolongadas por meses.

No obstante, desde 2019, la relación con el gobernador Axel Kicillof limitó la protesta provincial. mayoritariamente a reclamos de índole nacional.

Roberto Baradel, dos décadas al frente de SUTEBA

La trayectoria de Baradel en el sindicalismo comenzó en Lanús durante la década de 1980 y se consolidó en los años 90 con su participación en la recordada "Carpa Blanca".

Recibido como abogado en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, su perfil cobró relevancia por la duración e intensidad de las negociaciones paritarias que mantuvo con distintos gobiernos. Uno de los momentos de mayor tensión se registró en 2017.

Sobre aquel período de huelgas recurrentes, Baradel realizó una aclaración: "No fue una lucha nuestra contra Vidal, sino de ella contra nosotros. Eso lo escribió ella misma en su libro".