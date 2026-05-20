Stornelli abrió una causa para investigar si espían al presidente de la Corte Suprema

El fiscal federal Carlos Stornelli abrió una causa penal para investigar si el presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, estaba siendo objeto de seguimientos y vigilancia. El expediente quedó a cargo del juez federal Julián Ercolini, quien dispuso una serie de diligencias para esclarecer los hechos.

La investigación se desencadenó a partir de una denuncia del director de Seguridad de la Corte Suprema, Roberto Varela. Según su relato, el domingo pasado, al presentarse en el domicilio donde reside Rosatti en Santa Fe para trasladarlo a Buenos Aires, su equipo de custodia detectó la presencia de dos personas con un trípode y una cámara fotográfica apuntando hacia la residencia del magistrado.

Ambas personas fueron identificadas. Según precisó el dictamen fiscal, uno de ellos es de nacionalidad venezolana.

Qué ordenó Stornelli

A partir de esa denuncia, la fiscalía dispuso tomar declaración a los integrantes de la custodia y al personal de la Delegación Santa Fe de la Policía Federal Argentina. También se ordenó obtener filmaciones de cámaras de seguridad que pudieran haber captado lo sucedido y profundizar la investigación sobre las personas identificadas.

Además, se dispuso certificar los expedientes iniciados con motivo de otros hechos que afectan a Rosatti, "a fin de establecer si presentan información de interés para este caso". Ercolini hizo lugar a todas las medidas solicitadas. Varias de esas causas se encuentran actualmente en plena instrucción.

Un historial de ataques

El episodio no es el primero que rodea al magistrado. En abril pasado, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó una condena de cuatro años de prisión para Damián Berruet, el hombre que intentó robar una camioneta asignada a Rosatti en la puerta del Palacio de Tribunales el 30 de mayo de 2024.

En ese juicio, el fiscal Diego Luciani sostuvo que el episodio no fue un hecho aislado y formó parte de un patrón de hostigamiento que el presidente de la Corte arrastra desde 2019. "Detrás de este hecho hay un trasfondo oscuro y sombrío", dijo Luciani, para luego enumerar una serie de antecedentes: el intento de robo a su inmueble santafesino en noviembre de 2023, pintadas y pasacalles intimidatorios, la aparición de artefactos sospechosos que debieron ser detonados, el robo de sus declaraciones juradas en el Consejo de la Magistratura, sucesivos intentos de hackeo y la creación de cinco líneas telefónicas a su nombre.

"El objetivo era Rosatti", concluyó el fiscal en su alegato.