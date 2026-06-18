Superávit comercial histórico: las exportaciones superaron por primera vez los USD 9.500 millones en un mes

Argentina cerró mayo con su mejor resultado comercial de la historia. Las exportaciones de bienes alcanzaron un récord de USD 9.537 millones, un incremento interanual de 34,4%, y el superávit comercial llegó a USD 3.504 millones, según el informe de Intercambio Comercial Argentino publicado este miércoles por el INDEC. Es el trigésimo mes consecutivo con saldo positivo.

Las importaciones, en tanto, totalizaron USD 6.033 millones, con una caída interanual del 7% explicada principalmente por una reducción del 13,6% en las cantidades compradas. El intercambio comercial total ascendió a USD 15.570 millones, un 14,6% más que en igual mes de 2025.

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó el dato: "En mayo las exportaciones de bienes y la balanza comercial registraron un nuevo récord histórico".

El petróleo, el gran motor del récord

El rubro que más traccionó fue el de combustibles y energía, que alcanzó USD 1.745 millones con una variación interanual de 167,1%. Las cantidades exportadas de petróleo crudo y carburantes crecieron un 78,5% y los precios subieron 49,9%. Caputo señaló que la balanza comercial energética registró el mayor saldo positivo de toda la serie, con un superávit de USD 1.543 millones.

Las manufacturas de origen agropecuario (MOA) sumaron USD 2.992 millones (+20,5%), impulsadas por mayores ventas de grasas y aceites, carnes y residuos de la industria alimentaria. Las manufacturas de origen industrial (MOI) crecieron 20,1% con ventas por USD 2.360 millones, el segundo valor más alto de la historia para un mes de mayo. Los productos primarios aportaron USD 2.441 millones (+22,5%).

Entre los diez principales productos exportados -que concentraron el 59,1% del total- se destacaron los aceites crudos de petróleo (12,3%), el maíz en grano (9%) y la harina y pellets de soja (8,8%).

China, primer destino; Brasil y Estados Unidos completan el podio

China se posicionó como el principal destino de las exportaciones argentinas en mayo, con compras por USD 1.497 millones (+78,9%), concentradas en porotos de soja, petróleo crudo, carbonatos de litio y carne bovina. El intercambio bilateral dejó un superávit de USD 347 millones.

Brasil fue el segundo destino con USD 1.188 millones y Estados Unidos el tercero con USD 878 millones (+76%), traccionado en gran parte por combustibles y energía.

En el acumulado de los primeros cinco meses del año, las exportaciones totalizaron USD 40.359 millones (+24,3%) y el saldo comercial acumulado fue de USD 11.783 millones.