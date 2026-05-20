Menú
Seguinos
en vivo
Miércoles, 20 de mayo de 2026

Firme junto al pueblo
CONGRESO

Tenso cruce: Tailhade trató de "facho" a un diputado libertario que tenía la gigantografía de un represor y Pietragalla lo fue a buscar

El legislador de Unión por la Patria daba su discurso cuando protegonizó un picante cruce con Gerardo Huesen.

En medio de la sesión en la Cámara de Diputados se vivió un momento de alta tensión entre dos diputados de Unión por la Patria y uno de La Libertad Avanza.

El fuerte cruce se evidenció cuando el tucumano libertario Gerardo Huesen interrumpió a los gritos el discurso de Rodolfo Tailhade, quien comparaba en su alocusión las condiciones de detención de la ex presidenta Cristina Kirchner con las que reciben los represores de la Última Dictadura condenados.

"¿Quién es el facho que habla?", apuntó Tailhade cuando escuchó a Huesen. Y siguió: "Alguno de los que visitó a los milicos en la cárcel seguro, ¿no?".

"Tiene que decirle al diptuado por Tucumán que baje la gigantografía de (el ex represor y comandante del Operativo Independencia, Atnonio) Bussi que tiene en el despacho. ¡Basura!", enfatizó Taihalde.

Mientras Tailhade reanudaba el hilo de su exposición, su compañero de bancada Horacio Pietragalla salió disparado a buscar a Huesen, que seguía refunfuñando desde el fondo.

El ex secretario de Derechos Humanos se cruzó todo el recinto y se puso de frente a frente con el tucumano.

Varios diputados libertarios se acercaron para separarlos, mientras Menem le reclamaba enfáticamente a Pietragalla que volviera a su banca.


Esta nota habla de:
1
El nuevo amor de Nathy Peluso: quién es Phil Kane y a qué se dedica
Noticias

El nuevo amor de Nathy Peluso: quién es Phil Kane y a qué se dedica

2
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

3
Joaquín Levinton cruzó a una periodista en la mesa de Mirtha y el momento se volvió viral
Noticias

Joaquín Levinton cruzó a una periodista en la mesa de Mirtha y el momento se volvió viral

4
Unos alumnos argentinos cantaron un clásico de Oasis y terminaron sorprendiendo a Liam Gallagher
Noticias

Unos alumnos argentinos cantaron un clásico de Oasis y terminaron sorprendiendo a Liam Gallagher

5
Demandaron a Duki por uno de sus tatuajes más icónicos: "Siguen usando mi obra y mis dibujos sin autorización"
Noticias

Demandaron a Duki por uno de sus tatuajes más icónicos: "Siguen usando mi obra y mis dibujos sin autorización"

Últimas noticias de Unión por la Patria