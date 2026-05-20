Tenso cruce: Tailhade trató de "facho" a un diputado libertario que tenía la gigantografía de un represor y Pietragalla lo fue a buscar

En medio de la sesión en la Cámara de Diputados se vivió un momento de alta tensión entre dos diputados de Unión por la Patria y uno de La Libertad Avanza.

El fuerte cruce se evidenció cuando el tucumano libertario Gerardo Huesen interrumpió a los gritos el discurso de Rodolfo Tailhade, quien comparaba en su alocusión las condiciones de detención de la ex presidenta Cristina Kirchner con las que reciben los represores de la Última Dictadura condenados.

"¿Quién es el facho que habla?", apuntó Tailhade cuando escuchó a Huesen. Y siguió: "Alguno de los que visitó a los milicos en la cárcel seguro, ¿no?".

"Tiene que decirle al diptuado por Tucumán que baje la gigantografía de (el ex represor y comandante del Operativo Independencia, Atnonio) Bussi que tiene en el despacho. ¡Basura!", enfatizó Taihalde.

Mientras Tailhade reanudaba el hilo de su exposición, su compañero de bancada Horacio Pietragalla salió disparado a buscar a Huesen, que seguía refunfuñando desde el fondo.

El ex secretario de Derechos Humanos se cruzó todo el recinto y se puso de frente a frente con el tucumano.

Varios diputados libertarios se acercaron para separarlos, mientras Menem le reclamaba enfáticamente a Pietragalla que volviera a su banca.



