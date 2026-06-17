Vicente López amplía su Anillo Digital con nuevas lectoras de patentes para reforzar la prevención del delito

El municipio de Vicente López anunció una nueva etapa de ampliación del Anillo Digital, el sistema de cámaras con lectoras de patentes que monitorea en tiempo real los vehículos que ingresan y salen del distrito. La iniciativa fue presentada por la intendenta Soledad Martínez, quien destacó que la tecnología permite detectar rápidamente vehículos involucrados en delitos y fortalecer la prevención junto a la Patrulla Municipal.

Actualmente, el sistema cuenta con 220 cámaras lectoras de patentes distribuidas en puntos estratégicos del municipio y, con esta nueva etapa, se incorporarán 50 dispositivos más en accesos considerados clave.

Cómo funciona el Anillo Digital de Vicente López

Durante la presentación, Soledad Martínez explicó que las cámaras registran las patentes de autos, motos, camiones y otros vehículos que ingresan al distrito, y cruzan esa información con bases de datos judiciales para detectar si están vinculados a investigaciones o tienen pedido de secuestro.

"Seguimos ampliando el Anillo Digital, que son las cámaras que leen las patentes de autos, motos, camiones y cualquier vehículo que entra al municipio. Estas cámaras van monitoreando si esos vehículos participaron en algún delito o forman parte de una investigación judicial", afirmó la intendenta.

La ubicación de las nuevas cámaras fue definida a partir de análisis delictuales que identifican los sectores con mayor necesidad operativa, con el objetivo de mejorar la capacidad de prevención y respuesta ante hechos de inseguridad.

El objetivo: crear un "muro digital" en todos los accesos

Martínez aseguró que el municipio busca que todos los ingresos a Vicente López estén monitoreados por lectoras de patentes durante el próximo año.

"Tenemos un gran objetivo para el año que viene: convertir este Anillo Digital en un verdadero muro digital, donde todos los accesos a Vicente López estén monitoreados por lectoras de patentes", sostuvo.

Según informaron desde el municipio, durante el último año se avanzó en la cobertura de casi todo el límite con San Martín y parte de los límites con San Isidro y la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, los trabajos se concentrarán en completar los accesos restantes, reforzar los sectores linderos con la Capital Federal e incorporar vigilancia en cruces ferroviarios.

El sistema funciona de manera coordinada con ESCUDO, el centro de monitoreo municipal que integra las alertas del Anillo Digital con las más de 2.300 cámaras de videovigilancia, los Puntos Seguros y la Patrulla Municipal. De acuerdo con datos oficiales, entre 2024 y 2025 las alertas generadas por esta tecnología permitieron un incremento del 13% en la cantidad de detenidos vinculados a vehículos identificados por el sistema.

Por último, la intendenta reafirmó la decisión de continuar invirtiendo recursos municipales en seguridad. "Nos seguimos defendiendo en Vicente López. Frente a un conurbano cada vez más violento y a una provincia que no da respuestas suficientes en materia de seguridad, nosotros seguimos invirtiendo recursos municipales", concluyó.