El surgimiento de un tipo de hepatitis aguda infantil que ya causó más 300 casos en el mundo, al menos cuatro muertes y casi 30 trasplantes de hígado, desató una alarma internacional. En este contexto, los infectólogos y especialistas impulsan la concientización sobre este virus y sus variantes.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzó el 15 de abril último un alerta sobre la aparición de infecciones de hepatitis aguda infantil, de causa desconocida, en nenes del Reino Unido. El Ministerio de Salud de la Nación siguió sus pasos y emitió la alerta epidemiológica el 27 de abril.

Según informó la cartera sanitaria, ya son ocho los casos sospechosos de hepatitis aguda de origen desconocido en población pediátrica en el país, aunque remarcó que son "casos aislados, sin conexión entre sí".

El panorama es preocupante, las Naciones Unidas registra alrededor de 300 casos en el mundo y al menos cuatro de los contagiados murieron, mientras que el 10% tuvo que recibir un trasplante de hígado.

Tipos de hepatitis

Estas enfermedades virales del hígado aquejan a 325 millones de personas con sus cepas B y C, provocando un estimado de 1,4 millones de defunciones anuales, según informó la OMS.

“Se reconocen cinco virus que pueden causar hepatitis, pero los más habituales son reconocidos como A, B y C; y una infección con cualquiera de estas tres variantes puede ser un serio problema de salud. Este padecimiento ataca a actividades esenciales del hígado, como la desintoxicación de la sangre, el almacenamiento de vitaminas y la producción de hormonas que generan graves disfunciones orgánicas“, sostiene la Dra. Valeria El Haj.

La preocupación de la OMS es constante debido a que, en su fase inicial, los síntomas son similares a los de un cuadro gripal, astenia y también pueden presentarse otros signos como orina oscura, urticaria, prurito, heces de color claro, la coloración amarillenta de la piel, los ojos y la lengua.

A pesar del contexto desfavorable de la pandemia, se continúan haciendo los esfuerzos necesarios para cumplir con la Agenda 2030 de la OMS para el Desarrollo Sostenible con la implementación de una estrategia mundial contra las hepatitis virales.

Por eso, y sobre todo considerando la situación actual, es necesario informarse sobre cuáles son las medidas que se pueden implementar para disminuir su impacto.

El lavado de manos constante es fundamental para evitar los contagios.

Medidas para prevenir la hepatitis

El compromiso de los estados es fundamental porque la primera instancia se trata de alcanzar un buen nivel de higiene, entendiéndolo de un modo amplio, ya que integra no solo la necesidad del constante lavado de manos , sino acciones que necesitan de infraestructura como el acceso al agua potable, necesaria para el consumo y limpieza de los alimentos, reposición hídrica diaria , etc.

, sino acciones que necesitan de infraestructura como , etc. Protección sexual: debido a que la transmisión de algunas de ellas, como la hepatitis B se produce por contacto con fluidos infectados, como saliva, semen, etc.

debido a que la transmisión de algunas de ellas, como la se produce por contacto con fluidos infectados, como saliva, semen, etc. No compartir elementos de higiene personal como cepillo de dientes y tener cuidado con el uso de jeringas u objetos punzantes, como en el caso de la realización de tatuajes.

como cepillo de dientes y tener cuidado con el uso de jeringas u objetos punzantes, como en el caso de la realización de tatuajes. Controlar el consumo de alcohol, medicamentos y el sobrepeso , ya que son agravantes de los síntomas.

, ya que son agravantes de los síntomas. Respetar el calendario de vacunación: la vacuna contra la hepatitis B debe aplicarse a todos los bebés al nacer y a los adultos en riesgo, en tanto que la vacuna contra la hepatitis A debe aplicarse a todos los bebés al año de nacimiento. La hepatitis C no tiene vacuna, pero ya se desarrollaron tratamientos para combatir la enfermedad.

“Hoy en día, las hepatitis B y C se pueden tratar, ya que los prestadores de salud cuentan con instrumentos para combatir la enfermedad, y, por primera vez, la hepatitis C es curable”, aclara la especialista, y añade: “Aun así, según las estimaciones más recientes de la OMS, en toda la región de las Américas se producen cada año 67.000 nuevas infecciones por el virus de la hepatitis C, y las muertes ascienden a las 84.000 anuales”, concluyó El Haj, directora Médica Nacional de OSPEDYC.