No hay más camas disponibles en la terapia intensiva del Hospital Fernández, según advirtió este lunes el jefe de enfermeros del centro de salud porteño, Claudio Lugo. Las cinco salas destinadas a la atención de pacientes graves con Covid-19 alcanzaron una ocupación del 100%.

"Tenemos cinco terapias ahora, las cuales están todas completas. Tenemos dos terapias que son Covid y una tercera que es donde estoy yo que era la emergento, que ahora se convirtió en una terapia intensiva también para gente con Covid", describió el jefe de enfermería.

"Las otras dos son para recuperados de Covid o alguna emergencia que pueda surgir que está en el Hospital o que venga de afuera", agregó Lugo en diálogo con la FM Radio Con Vos.

El trabajador de la salud destacó además la ampliación de camas de terapia que se logró en el último año para hacer frente a la pandemia. "Hace dos años teníamos 16 camas y ahora tendremos casi 50", dijo

En este sentido, Lugo informó que el número de enfermeros se duplicó y que ingresaron para cubrir las salas que se abrieron. "La mayoría no han trabajado en terapia intensiva; son enfermeros que trabajaron en clínicas pero no con la experiencia que uno requiere en una sala de terapia intensiva", señaló.

Por otro lado, el jefe de enfermeros se mostró preocupado por la baja en el promedio de edad de los pacientes. "En esta ola hay menores de 60 años, de 50, de 40. La franja etaria ha bajado bastante; son mucho más jóvenes ahora".

Además, indicó que los pacientes adultos menores de 60 "se mueren también" aunque no tengan comorbilidades, y remarcó: "Esa es la lucha diaria que tenemos".

Sobre esto, describió que "el virus es más virulento, de rápido inicio y va devastando a los pacientes de forma increíble".

Sin embargo, el jefe de enfermería también reconoció la relevancia de la vacuna y su efectividad. "Los vacunados no entran en terapia intensiva. Tenemos colegas que han sido vacunados con las dos dosis que han contraído Covid, pero no están graves; tienen la sintomatología pero no requieren un cuidado intensivo", concluyó.