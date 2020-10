Pasaron varios meses desde el inicio de la pandemia de coronavirus, y el clima soleado y las ganas de mover los músculos hacen que las personas quieran retomar cualquier actividad física para llegar al verano de la mejor manera, o simplemente para mejorar su calidad de vida. Esto es por demás saludable, pero hay que hacerlo con responsabilidad y escuchar antes a médicos o coachs, que saben de qué se trata.

Un entrenador de categoría como Luis Migueles le comentó a Crónica que "hay que tener cuidado, porque hay dos tipos de corredores, aquellos que en épocas de cuarentena hacían actividad por Internet y no se hicieron tan sedentarios en el paso de estos meses, y que les cuesta menos entrenar, y tenemos el caso de aquellas personas que estaban encerradas, se dieron cuenta de que necesitan una actividad física y quieren arrancar con algo. Lo ideal es que aquellas personas que quieran volver a la actividad consigan un entrenador o alguien que los oriente para no cometer errores de principiantes, entre los cuales pueden haber sobreentrenamiento o lesiones. Las motivaciones para un corredor, en una época donde no hay carreras, es volver a entrenar porque nos gusta, y para las personas que nunca han hecho nada, la motivación hay que buscarla por el lado de la salud, saber que les va a mejorar la calidad de vida".

El inicio debe ser gradual

Ahora bien, para saber cómo comenzar, el guía runner sostuvo: "Hay que empezar por un entrenamiento controlado, gradual, lo cual es difícil si la persona lo hace sola, por eso aconsejaba lo del entrenador. Para aquella persona que no hizo nada lo mejor es correr por tiempo y no por kilómetro; de hecho, una caminata de 20 o 30 minutos a baja intensidad es lo ideal para comenzar. El problema que tienen las personas que no hicieron mucho es que empiezan a correr o quieren bajar de peso, y eso hace que corran a altas pulsaciones para bajar de peso, pero lo ideal es correr a bajas pulsaciones, donde uno puede quemar grasas y no se pone en estado aeróbico".

Luis Migueles aún mantiene el récord nacional de 800 metros.

Respecto del horario y la vestimenta recomendados, Migueles dijo: "En esta época el horario va a depender del disponible para las personas, no hay que salir con temperaturas altas, y más que la ropa hay que apuntar al calzado. Empezar una actividad con un calzado no adecuado es un problema, porque hay varios temas a tener en cuenta, como el tipo de pisada, o un calzado que sea para running. Si tengo que elegir entre una remera y un calzado, prefiero invertir en un calzado con buena amortiguación, más si la persona que va a caminar tiene sobrepeso".

Sin elementos externos

Una duda que circula por la mente de un aficionado es si es recomendable utilizar objetos para acompañar en una caminata o trote en la vuelta a la actividad, situación que para el entrenador la mejor actividad física sería "empezar con mejorar mi condición física, estiramiento, mejorar la flexibilidad, que es importante, y de a poco la fuerza, que va a mejorar, en principio, con las carreras, con algún ejercicio en el cual tendría que haber un guía; veo gente caminando o corriendo con mancuernas y esas cosas no suman".

Control médico

Además del calzado, el descanso, la indumentaria y una alimentación sana, hay otro punto importante a tener en cuenta en la vuelta a cualquier tipo de actividad, y es el control médico que uno debe realizarse para saber cuál es su situación física antes de grandes esfuerzos.

“El médico te va aconsejar, si uno quiere ir más al extremo también hace un estudio ergométrico para saber cuáles son los umbrales. Un estudio tira valores, por ejemplo, si quiero hacer un trabajo aeróbico pero mi pulso máximo es de 150, entonces, si tengo que bajar de peso y quiero entrenar aeróbico, no me tengo que pasar de 150 pulsaciones”, argumentó el entrenador.