Fundación Favaloro realizó el primer trasplante renal de donante vivo relacionado con asistencia robótica
Este abordaje, que marca un nuevo hito para la medicina regional, permite una recuperación más rápida y menos dolor postoperatorio para el paciente.
En una fecha cargada de simbolismo -el 25 de mayo- la Fundación Favaloro volvió a hacer historia. En el quirófano 4 de su Hospital Universitario se realizó el primer trasplante renal de donante vivo relacionado con asistencia robótica de Hispanoamérica, un avance que posiciona a la institución y a la medicina argentina en la vanguardia regional.
La intervención se realizó en una paciente que recibió un riñón donado por su hermana, mediante un procedimiento asistido por el sistema Da Vinci Xi, incorporado a la institución el año pasado. Tanto la ablación renal en la donante como el implante del órgano en la receptora fueron realizados con asistencia robótica, permitiendo un abordaje mínimamente invasivo, con pequeñas incisiones y máxima precisión quirúrgica.
La cirugía contó además con la participación de especialistas en cirugía robótica aplicada al trasplante renal de la Cleveland Clinic, institución donde el Dr. René Favaloro desarrolló la técnica del bypass coronario que transformó la historia de la medicina cardiovascular y salvó millones de vidas en todo el mundo.
Este tipo de abordaje ofrece beneficios concretos para los pacientes: menor dolor postoperatorio, menor sangrado, reducción del trauma quirúrgico, menor tiempo de internación y una recuperación significativamente más rápida.
El procedimiento se enmarca en el Programa de Cirugía Robótica de la Fundación Favaloro que este año ya marcó dos hitos para la medicina argntina: el primer recambio de válvula mitral con asistencia robótica y, siguiendo el legado de su fundador, el primer bypass aortocoronario con asistencia robótica.
"Como nos enseñó el Dr. René Favaloro, la innovación solo tiene sentido cuando está al servicio del paciente. Estos avances representan una manera de honrar su legado: incorporar tecnología de vanguardia sin perder el humanismo que nos define", destacaron desde la institución.
¿Cómo funciona esta tecnología?
Aunque se lo denomina "cirugía robótica", el robot no actúa de manera autónoma: cada movimiento es controlado en tiempo real por el cirujano desde una consola.
El sistema Da Vinci Xi es una plataforma robótica de última generación que permite al cirujano operar desde una consola dentro del quirófano, controlando en tiempo real cuatro brazos robóticos con visión 3D de alta definición proporcionando al cirujano una visión nítida del área quirúrgica, ampliada 10 veces más que la visión humana.
A diferencia de la cirugía abierta tradicional, este abordaje se realiza a través de pequeñas incisiones, disminuyendo el impacto físico del procedimiento y favoreciendo una recuperación más temprana.
Con este nuevo procedimiento, la Fundación Favaloro continúa consolidando su compromiso con la innovación tecnológica aplicada a la salud, incorporando herramientas de vanguardia orientadas a mejorar la calidad de atención, la seguridad quirúrgica y la experiencia de los pacientes.