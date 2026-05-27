Realizaron una jornada sobre el paciente pre-trasplante renal y la promoción de donación de órganos

"El problema no es el trasplante. El problema es que no hay órganos". La frase, pronunciada durante una Jornada de Pre-Trasplante realizada en Buenos Aires, resumió uno de los principales desafíos que atraviesan hoy miles de pacientes en Argentina.

La actividad fue organizada por NEFRA Medical Care junto al Instituto de Trasplante de la Ciudad de Buenos Aires, dentro de las acciones impulsadas por GRUPO OLMOS para promover la donación de órganos y acompañar a personas que esperan un trasplante renal.

Dr. Walter Labonia, director médico de Nefra Medical Care; y el Dr. Fernando Cichero, presidente del Ente Autárquico Instituto de Trasplante de la Ciudad de Buenos Aires (EAIT).

El encuentro se desarrolló en el Teatro Castelao del Centro Gallego y reunió a más de 80 profesionales y equipos de salud. Durante la jornada se abordaron temas vinculados al ingreso a lista de espera, estudios pretrasplante, derechos de los pacientes y acompañamiento emocional durante el proceso.

La apertura estuvo encabezada por la Dra. Florencia Olmos, directora de Calidad de NEFRA Medical Care; el Dr. Walter Labonia, director médico de la institución; y el Dr. Fernando Cichero, presidente del Ente Autárquico Instituto de Trasplante de la Ciudad de Buenos Aires (EAIT).

"Somos una empresa de diálisis, pero nuestro objetivo es que los pacientes puedan llegar al trasplante", señaló Florencia Olmos al inicio de la actividad.

La Dra. Florencia Olmos dió inicio a la Jornada en el Teatro Castelao de la Ciudad de Buenos Aires.

Por su parte, Walter Labonia remarcó que "el trasplante no empieza en el quirófano". "Antes hay estudios, procuración y un proceso largo que también necesita acompañamiento", explicó.

En la misma línea, Fernando Cichero destacó la necesidad de seguir fortaleciendo la donación de órganos en Argentina: "El problema no es el trasplante, el problema es que no hay órganos".

Además de las exposiciones médicas, los especialistas explicaron cómo funciona el ingreso efectivo a lista de espera y cuáles son las etapas necesarias para acceder al trasplante renal.

También recordaron que las personas trasplantadas cuentan con cobertura integral para medicamentos, estudios y prácticas relacionadas con el tratamiento, además de acceso gratuito al transporte terrestre por motivos médicos, laborales y educativos.

Uno de los ejes centrales de la jornada fue el impacto emocional y social de la espera. Los equipos profesionales compartieron experiencias de acompañamiento a pacientes trasplantados y personas en lista de espera, y remarcaron la importancia de construir redes de contención entre familias, profesionales y pares.

La actividad formó parte de las acciones que GRUPO OLMOS desarrolla a lo largo del año, iniciativas que buscan transformar la concientización en asistencia concreta para pacientes y familias.



