Una joven usuaria de Instagram se encuentra en plena campaña solidaria para recaudar $300.000 para ayudar a una mujer está con movilidad reducida desde hace 8 años, y que podría volver a caminar a través de un tratamiento. La instagramer asegura que si todos sus seguidores donaran dinero a partir de $37, lograrían cumplir con el objetivo.

Vero Brunett tiene 24 años, es oriunda de la localidad bonaerense de Glew, trabaja como community manager y estudia la carrera de Marketing Digital. Posee más de 8.000 seguidores en su cuenta virtual gracias a la popularidad que cobraron sus publicaciones sobre juegos para emprendedores de la zona sur del Conurbano, entre otro tipo de contenidos.

Pero esta vez, la usuaria aprovechó su visibilidad en las redes sociales para solidarizarse con una mujer a la que desconocía pero que necesitaba ayuda urgente. En una de sus historias destacadas de Instagram, bajo el nombre “CARMEN”, explica cómo llegó a ella esa historia y la manera en la que podría encontrar una solución.

Vero Brunett se comprometió a ayudar a una mujer discapacitada que quiere volver a caminar.

Se trata de Carmen Peralta, una ciudadana de la localidad bonaerense de San Vicente que está luchando por volver a caminar tras quedar cuadripléjica por una operación de un tumor en la médula. Con 30 años, una familia con 4 hijos, y sin obra social que cubra sus gastos, la mujer necesita recaudar dinero de manera urgente para realizar un costoso tratamiento que le permita recuperar la movilidad en sus piernas.

En este sentido, Brunett contacto a amigos, influencers y emprendedores de la zona para que ayudaran a visibilizar el caso. Muchos de estos colaboraron con donaciones de sus propios productos para sortearlos o rifarlos, y así sumar más dinero.

Según explicó en sus redes, Carmen debe atravesar tres meses de kinesiología, y el tratamiento equivale a $100.000 por mes. “Mi cuenta tiene 8.000 seguidores, y haciendo cuentas necesitamos $37 de cada uno para llegar al total. Porque necesita $300.000”, especificó Brunett.

La historia de Carmen

A Carmen Peralta sus médicos le diagnosticaron 9 años atrás que tenía un tumor en la médula, y tras operarse en enero del 2014, quedó cuadripléjica. Desde entonces, no pudo volver a trabajar como auxiliar de limpieza, y en consecuencia, su obra social la dio de baja y tuvo que afrontar los costosos tratamientos de rehabilitación, compras de medicamentos, y otros gastos, a la par de las necesidades de su familia.

Carmen se quedó sin obra social, y teme que la pensión por discapacidad no logre cubrir los requerimientos de los médicos para su tratamiento.

Tras internarse por 8 meses en un centro de rehabilitación, logró recuperar un poco de movilidad en los brazos. “Algo más de independencia”, remarcó a cronica.com.ar. Pero entonces, la familia afrontaba momentos difíciles: su esposo y otros miembros de la familia se turnaban para cuidar a sus hijos y atenderla a ella en el centro.

“Tengo 4 hijos, en ese momento tenía 3. Pasaba de lunes a viernes internada, y sólo iba los sábados y domingos a mi casa. Una vez que tuve un poco más de movilidad hice ambulatorio. Hasta que me sacaron la obra social”, explicó. Ahora depende de una pensión por discapacidad, de la cual sospecha que no podrá contar para las prótesis modernas que le solicitan y una silla de ruedas más liviana y mejor.

Pocos meses atrás, luego de que su hija menor dejara el pecho, volvió a ponerse en campaña para conseguir los tratamientos de kinesiología necesarios. Fue entonces cuando un familiar de Córdoba le sugirió un centro de rehabilitación en la ciudad de Tanti, y averiguó. Los médicos le indicaron que, de realizarlo, podría volver a caminar en tres meses.

“Es mucha plata. Son tres meses cubiertos de kinesiología, y son $96.000 pesos por mes. Yo lo estoy pagando particular porque no tengo la obra social que lo cubre”, señaló Carmen a este medio, y continuó: “Logré entrar el primer mes porque mi suegra pidió un préstamo, después mis familiares empezaron a hacer rifas para juntar un poco de plata. Estoy recurriendo mucho a ellos. Si tuviera que ponerlo de mi bolsillo no me darían los números”, lamentó.

Fue entonces cuando su cuñada contactó a Vero, quien no dudó en ayudar con el caso e instó a sus seguidores a donar 37, 100, 200, 500 pesos, o lo que estuviera a su alcance. “Son 37 pesos para que Carmen pueda volver a caminar. Es el poder que tenés. Le podés cambiar la realidad a ella, a sus 4 hijos, a su familia”, consideró la instagramer a cronica.com.ar.

“Me dijeron que necesitaban $300.000, pero remarcaron que lo que sea que se junte estaba bien. Estaban más que agradecidos”, añadió. La joven de Glew armó links de pago y empezó a juntar poco a poco las donaciones de sus seguidores y de usuarios que se enteraban de la movida del boca en boca o por posteos compartidos. “Subo todo, empieza a repercutir un montón, la gente se empieza a copar y a compartir, y en 3 días juntamos 140.000 pesos. Es casi la mitad”, explicó, emocionada.

De todos modos, Vero indicó que por el momento los números se estancaron y que está buscando la manera de que otros emprendedores o influencers con más seguidores la ayuden con su campaña solidaria. “Estoy re emocionada, y recontra contenta porque la gente se re copó. Estoy conmovida, ansiosa de que lleguemos al total”, apuntó. Le dicen "la Santi Maratea de Glew" por haberse comprometido a ayudar a una mujer a través de sus redes sociales. En tanto, Carmen explicó a este medio que los médicos son optimistas sobre su futuro si continúa con el tratamiento: “Podría caminar al menos espacios cortos dentro de mi casa, una o dos cuadras, es depende del cuerpo y cómo va evolucionando. Con ellos estoy poniéndome más firme, logro hacer pasos, así que sí, enfocándome en eso”, aseguró. ¿Cómo ayudar a Carmen para que pueda caminar?

A través de las historias destacadas de Instagram de Vero Brunet (@verobrunett) con el nombre "CARMEN", los interesados en donar dinero a la campaña encontrarán links de pago o el alias de una cuenta especial para hacer transferencias virtuales desde $37 a $500.