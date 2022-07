El conductor argentino Fernando del Solar murió este jueves a los 49 años. La noticia fue confirmada por medios de México, donde el animador gozaba de una gran popularidad. Su mujer, Ana Ferro, reveló que el hombre falleció tras sufrir complicaciones en el cuadro de neumonía que lo aquejaba.

La viuda señaló que su estado se agravó como consecuencia de lo débil que estaban sus pulmones, resultado del cáncer que enfrentó hace unos años. “Para él una gripe podía convertirse en algo muy fuerte y esta vez no lo logró, pero la luchó hasta lo último y fue muy repentino”, declaró ante la prensa.

Del Solar era muy conocido en México, donde estuvo al frente de exitosos programas como Insomnia, La Academia, Sexos en guerra, Venga la Alegría y Gánale al chef. Su muerte causó un gran impacto en los medios.

Hace dos semanas, Fernando había anunciado el fallecimiento de su papá. La viuda contó que él estaba muy triste por el duelo, lo que habría provocado una baja en sus defensas. A los pocos días presentó síntomas de gripe que con el paso del tiempo se fueron agravando hasta ocasionarle una neumonía.

“Sus pulmones quedaron muy afectados con 20 radiaciones, con 59 quimioterapias, luchó y lo logró”, dijo Ana en referancia al cáncer de pulmón que el conductor había superado. “Este mensaje es para todos aquellos que tienen cáncer porque creo que eso es lo que Fer hubiera querido que sepan, es que sí se puede y lleven su luz a todos lados”, añadió.

Además, en 2012 el hombre había sido diagnosticado con Linfoma de Hodgkin, un cáncer que se desarrolla en los glóbulos blancos.

Fernando del Solar despidió a su papá a través de una publicación de en su cuenta de Instagram. "Me siento muy triste y todavía no puedo creer que no voy a ver mas a mi viejo...Ni comernos un asado, ni reírme con sus ocurrencias… Hoy voy a sonreír porque pasó, porque fue él y por todo lo que vivimos juntos. Apenas pasaron horas y ya te extraño. Me quedo con todo lo que aprendí, con sus aciertos, pero más de sus errores. ¡A volar hasta tierras altas papá! Siempre vivirás en mí, TE AMO", dice el mensaje que dejó junto a un video de momentos compartidos en familia.

Su mujer compartió que la última voluntad de Fernando del Solar era que sus restos fueran cremados, donde él creía que podría encontrarse por última vez con sus familiares y amigos. “Queria ser velado por unos días porque él tenía la creencia que podía ir a visitar a todos, que no lo cremara inmediatamente y eso era lo que él deseaba y se está cumpliendo lo que él pidió”, señaló ante la prensa.

Los familiares más cercanos del animador ya se despidieron de él, entre ellos se encuentran Paolo y Luciano, los hijos que tuvo con su ex esposa, Ingrid Coronado.

¡Anna Ferro, esposa de Fernando del Solar, ofrece una conferencia de prensa desde la funeraria donde será velado! ����❤�� #ArribaLosCorazones >> https://t.co/gQ6ToBhlaQ pic.twitter.com/BGVDOsedBi — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) July 1, 2022

Martín Cacciamani Servidio, conocido por su seudónimo Fernando del Solar, nació en Buenos Aires el 5 de abril de 1973, emigró a México junto con su familia. Allí se ganó un lugar en los medios como presentador de programas como Venga la alegría, Hoy y La Academia, además de incursionar en la actuación en las telenovelas Perla, Háblame de amor, Un nuevo amor y Top Models, y en un par de películas.