Jorge "Acero" Cali" llegó a La Pampa el pasado viernes, junto al "Chino" Maidana y un grupo de amigos, ya que la empresa Chino Maidana Promotions, de la que era ceo , había organizado una velada de boxeo en el Club Estudiantes de Santa Rosa.

Según consignó El Diario de La Pampa, Cali trabajó intensamente durante toda la jornada del sábado en la organización del festival. Estuvo en lugar incluso hasta algunas horas después de terminadas las peleas, y luego se fue a comer con Maidana y un grupo de amigos y colaboradores.

Más tarde, llegó al lugar donde se estaba alojando, el Hotel "La Campiña" ubicado a la vera de la Ruta Nacional 5. Ya era avanzada la madrugada y fue directo a su habitación.

Pero este domingo no había salido del cuarto y nadie lo veía desde que se fue a dormir. Cerca del mediodía una de las empleadas de limpieza ingresó a la habitación y lo habría encontrado sin vida, como consecuencia de un "infarto fulminante".

En estos momentos en el lugar hay un amplio operativo policial que está encabezado por la fiscala Selva Paggi. Además, aún no se decidió la intervención del forense Juan Carlos Toulouse, que es quién realizaría la autopsia correspondiente.

En diálogo con Crónica HD, Juan Manuel Schulz, el último periodista que lo entrevistó, reconstruyó sus últimas 48 horas con vida.

"Vinieron a organizar por primera vez un festival de boxeo en Santa Rosa. Querían llevar el boxeo al primer plano. Lo que yo ví, fue todo implecable. Estoy en shock, estoy recordando cada detalle de la conferencia, las imágenes de anoche con la gente y no puedo creerlo", relató.

También habló Nahuel Suárez, periodista y amigo del ex campeón mundial de kick boxing: "No entiendo nada. El estaba bien de salud. Hace dos semanas lo operaron por un problema en el estómago, pero estaba todo bien".

"Hablé con él ayer, estaba bien. Nos escribimos, me mandó audios; estaba bien. No lo puedo creer", agregó y continuó: "Estuvo por todos lados. Hace unos días estuvo en Estados Unidos, en México, tenía muchos proyectos, estaba feliz".

Por último, Crónica HD habló con Roberto Casorla, abogado,de Cali, quién se mostró sorprendido y conmocionado con la triste noticia: "Estoy en shock, no lo puedo creer. hablamos permanentemente, pero hace cuatro meses que no lo veía. Hablar en pasado de Acero me cuesta muchisímo".

Las imágenes del hotel en donde "Acero" Cali fue hallado sin vida

Gentileza: Juan Manuel Schulz/El Diario de La Pampa.

