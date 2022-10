El plan para la financiación y compra de electrodomésticos Ahora 30 se puso en marcha a partir de este viernes.

Se trata del nuevo programa reglamentado a través de las Resoluciones 56 y 57/2022, publicadas en el Boletín Oficial y que regirá hasta el próximo 22 de diciembre.

Este lunes, la Secretaría de Comercio dio a conocer más información, que precisa cuáles son las cinco categorías incluidas en el programa, cuáles son las marcas que participan y en dónde se podrá adquirir los productos.

Las características de Ahora 30: serán 268 productos, con precios fijos, que se podrían prorrogar hasta el 19 de enero de 2023, y que podrán pagarse en 30 cuotas fijas mensuales, con una tasa de interés de 48%.

¿Qué puedo comprar?

Televisores

Celulares

Aires acondicionados

Heladeras

Lavarropas

Los mejores descuentos para celulares

Para los celulares, tras un largo reclamo de las empresas del sector, se podrá volver a adquirir equipos en tasa subsidiada, luego de haber sido eliminados meses atrás de Ahora 12 debido a una "reasignación de recursos".

Qué marcas de celulares participan

Motorola

Philco

Noblex

Samsung

TCL

ZTE

Alcatel

Estos son los modelos:

Moto G41 Negro Onix - Motorola

Moto G41 Dorado - Motorola

Moto G52 Negro - Motorola

Moto G52 Negro Azul - Motorola

Moto G82 Negro - Motorola

Moto G82 Blanco - Motorola

Moto Edge Plata ópalo - Motorola

Smartphone 5 32GB+2GB - Noblex

Smartphone 6 32GB+2GB - Noblex

Smartphone 5 32GB+1GB - Philco

Smartphone 6 32GB+1GB - Philco

SM-A325/4+128 - Samsung

Galaxy A33 - Samsung

Galaxy A52 - Samsung

Galaxy A52s - Samsung

Galaxy A04 128GB - Samsung

Galaxy A04 64GB - Samsung

Galaxy A04 32GB - Samsung

L7+ Prime Black - RVA - TCL

L7+ Prime Black - SA - TCL

L7+ Prime Black - RVA PERSONAL - TCL

L7+ Prime Black - SO PERSONAL - TCL

305i Prime Black RVA - TCL

305i Prime Black SO - TCL

305i Prime Black RVA Movistar - TCL

305i Prime Black RVA Personal - TCL

305i Prime Black SO Movistar - TCL

305i Prime Black SO Personal - TCL

305 Space Gray RVA - 6102A-FALCAR11 - TCL

305 Space Gray SO - TCL

305 Space Gray RVA Movistar - TCL

305 Space Gray SO Movistar - TCL

305 Atlantic Blue RVA - TCL

20B Nebula Purple RVA - TCL

20B Nebula Purple SO - TCL

20B Space Gray SO - TCL

20B Space Gray RVA - TCL

30E Space Gray SO - TCL

30E Space Gray RVA - TCL

30E Space Gray RVA Personal - TCL

30E Space Gray SO Personal - TCL

30E Atlantic Blue SO - TCL

30 SE Space Gray RVA - TCL

30 SE Space Gray SO - TCL

- 30 SE Space Gray RVA Personal - TCL

- 30 SE Space Gray SO Personal - TCL

30+ Tech Black RVA - TCL

30+ Tech Black SO - TCL

30+ Tech Black RVA Personal - TCL

30+ Tech Black SO Personal - TCL

20 SE (6+256) Gris RVA -TCL

20 SE (6+256) Gris SO - TCL

5 QUAD CORE 1RAM 32GB -ALCATEL

6,5 OCTA CORE 3 RAM 64GB - ALCATEL

6,5 OCTA CORE 3 RAM 64GB - ALCATEL

6,5 OCTA CORE 4 RAM 128GB - ALCATEL

Blade A31 Plus Deep Gray RVA - ZTE

Blade A31 Plus Deep Gray SO - ZTE

Blade A5 Plus Android R Go RVA - ZTE

Blade A5 PLUS - ZTE

Blade A5 Plus Android R Go SO - ZTE

Blade A71 GRIS SO - ZTE

Blade V30 VITA GRIS RVA - ZTE

Blade V30 VITA GRIS SO - ZTE