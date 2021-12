Esta semana el Wanda-Gate sumó otro capítulo. Luego de que Wanda Nara y Mauro Icardi se sentaran a hablar con Susana Giménez sobre lo que había sucedido en la "novela" de sus vidas, faltaba que la "China" Suárez, la tercera en discordia, brindara su punto de vista.

Finalmente, este lunes la ex Casi Ángeles le brindó una entrevista a Alejandro Fantino para la plataforma Star+ y luego de que se emitiera el periodista develó cómo fue la charla previa que mantuvieron café de por medio.

Cómo fue el encuentro entre Alejandro Fantino y Eugenia Suárez

Lógicamente, antes de grabar, el conductor se reunió con la actriz y parte de la producción para terminar de cuadrar algunos detalles de lo que sería la grabación. Fue en este contexto que tuvieron la oportunidad de intercambiar opiniones.

.

“Yo tuve un off con ella, mientras ustedes estaban al aire, tuve pared de por medio, yo me entrevisté con la China y dos o tres personas más de su equipo para hablar sobre la nota, cómo íbamos a estar vestidos y demás”, contó el periodista en A la tarde.

Fantino aseguró que nunca revelaría al aire el contenido de la charla, pero sí brindó cuál fue su percepción sobre Eugenia y cómo esto modificó su forma de entrevistarla. “En un momento dado me quedé tomando un cafecito con ella, diez minutos, y yo el off no lo rompería ni ante un juez federal. Pero por ese off, después yo no me permití preguntar ciertas cosas, porque ella en off se abrió conmigo y me contó un montón de cosas que quedan ella y yo”.

Alejandro Fantino y la China Suárez mantuvieron una charla amistosa previo a la entrevista (Instagram).

Finalmente, confesó que no le gusta elegir un bando, aunque sus siguientes palabras dieron a entender lo contrario. “Yo no quiero entrar en ese reduccionismo de Team China o Wanda, porque sino después te matan. Pero a partir de la nota la respeto a Eugenia. Me parece una piba muy bien plantada en la vida, una piba que se dedica a sus chicos y una laburante. Yo la vi, llegó con el auto, con todos los juguetes de los chicos”, sentenció Alejandro.

Qué le dijo la “China” Suárez a Fantino

Por un lado, la ex Benjamín Vicuña aclaró que no salió antes a dar su versión porque cree que no lo tiene que hacer. “Nunca sentí que tenía que dar explicaciones. Y a lo mejor suene soberbio o suene rebelde, pero el día que mis hijos me pregunten lo que quieran saber, a los únicos a los que les voy a dar explicaciones es a ellos. Sobre toda mi vida”.

En lo que respecta a qué pasó con el jugador fue muy evasiva pero cuando Fantino le preguntó si había cosechado un nuevo aprendizaje luego de toda la situación manifestó que “Sí, y lo resolví en privado. No te voy a decir con quién ni qué. Pero lo resolví en privado”, respondió con una sonrisa en su rostro.