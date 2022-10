A una semana del accidente por el cual tuvo que ser intervenido de urgencia Gonzalo Muñoz, líder del grupo Wachiturros, mientras estaba ofreciendo un show en un boliche de Bolivia, el cantante realizó un video para llevar tranquilidad a sus seguidores.

“Gente por favor hagamos una cadena de oración, tienen que operarlo de urgencia, está internado de gravedad. La operación cuesta 15 mil dólares, si no se opera tiene riesgo de hidrocefalia”, anunciaban desde sus redes sociales hace menos de una semana los integrantes del grupo, los Wachiturros. Pedían por Gonzalo Enrique Muñóz, el líder de la banda que el sábado pasado se cayó del escenario en un boliche luego de dar un show en Bolivia.

De a poco el músico se recupera y tras la intervención, evolucionó y el jueves le pudieron sacar el respirador artificial y recobró la consciencia. Horas antes de eso, Jesica, su pareja, había explicado a Teleshow que tenía un coágulo en la cabeza, que de a poco se estaba disolviendo.

Unas de las enfermeras se acercó a darle ánimo al cantante (Captura de video).

El viernes por la tarde, ya mejor no solo de salud, sino también de ánimo, fue él mismo quien publicó un video en sus redes sociales: “Gracias a todos los que están mirando y acá estamos. Mirá, ¡más vivos que nunca! Quien les habla acá, Gonzalo Wachiturro, mi señora (señaló a un costado) y su amiga, Paola (siguió señalando)”. Luego insistió: “¿Escucharon? Estamos más vivos que nunca”. En las imágenes se lo ve con apósitos en la cabeza, la bigotera con oxígeno, pero con una sonrisa.

Gonzalo Muñoz agradeció por el apoyo de todos (Captura de video).

Colecta para el tratamiento

En otra de las historias explicó que Paola, quien trabaja en una fundación en el vecino país, los está ayudando con los trámites. “Nos alegra verte tan bien, estás evolucionando muy bien y hay mucha gente que pregunta por vos tienes nuestro apoyo, nuestra colaboración”, agregó ella.

Hace unos días, su compañero en la banda, DJ Memo, había explicado que estaban haciendo una colecta para poder solventar el tratamiento que su amigo está recibiendo en Bolivia: “Gonza ya fue intervenido y salió bien, ya aportamos algo de la plata que veníamos haciendo para nuestro amigo y el dueño del boliche donde fue el accidente también aportó algo”, confirmó a Nosotros a la mañana, entre lágrimas y siguió: “Estamos viviendo una pesadilla. Esto es un golpe fuerte porque peligra la vida de mi amigo, pero seguimos poniendo el pecho a la situación y seguiremos con las presentaciones para pagar la internación de Gonza, nos cobran 7.000 bolivianos por día, que sería como mil dólares”.

Memo contó que fue él quien tuvo que firmar la autorización para la intervención y dijo que no dudó ni un segundo y que a pesar del dinero que les piden por asistirlo, priorizó a su amigo. “La peleamos hasta que pudo ser asistido, si uno no dispone de dinero... acá no es como la Argentina”, agregó y dijo que la cónsul argentina en Bolivia se contactó con ellos.

Además de los músicos, que continúan con la gira prevista para poder recaudar más plata, a Gonzalo lo acompaña su mujer, quien puede entrar a visitarlo dos horas a la mañana y una a la tarde, por el momento. Una de las alternativas, según habían contado los músicos hace unos días, es que una vez mejor de salud sea trasladado a la Argentina para poder ser tratado en un hospital de Buenos Aires.

Wachiturros: sponsor para no usar su ropa

En mayo de este año, Gonzalo había contado en América que la conocida marca “del cocodrilo” le había pagado a la banda para que dejara de usar sus prendas. “A nosotros no, a la oficina (por su representante). A nosotros no nos llegó nada. Después de ahí nos vistió otra”.

“La marca la usábamos porque venía mucho de colores. Y como nosotros usábamos muchas cosas de colores, era lo mejor vestir con eso. Y después Tommy empezó a fabricar ropas así y pasó ese problema y se ofreció y fuimos con esa”, recordó y siguió: “En ese tiempo (la marca del cocodrilo) la usaba un empresario o un abogado. Era como que la marca se la bajábamos”.

La banda se formó en el 2011 y debutaron en mayo de ese año en Pasión de Sábado. Llegaron a estar en el programa de Susana Giménez donde tiraron unos pasos y hasta fueron tapa de Gente. “No me olvido más cómo nos recibió la gente. Enseguida teníamos shows y ya estábamos arriba”, había contado Gonzalo hace un tiempo, fascinado a Teleshow.