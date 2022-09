En el marco de la celebración por el Día de la Virgen de la Merced, en la localidad santafecina de San Justo ocurrió el infortunio que se volvió viral: en pleno inicio de la procesión, ocurrió un fallo técnico en el traslado de la figura de la inmaculada, que por desgracia terminó en el suelo hecha pedazos. El video recorrió todas las redes sociales y el momento quedó plasmado en la filmación



El instante de la desgracia ocurrió en la entrada de la iglesia Juan Alarcón, cuando cuatro personas a cargo de llevar la figura de la Virgen de la Merced protagonizaron la escena viral y uno de los fieles, que tomó la posta para llevar el estante, calculó mal uno de los escalones del templo.



"¡Ay, no!", fue una de las primeras reacciones de los presentes justo en el momento que la estatuilla impacta directo en el suelo. También se pudo escuchar a una mujer llevar calma por lo sucedido, pero el lamento resultó ser general.



Como acto reflejo, las personas que estuvieron allí comenzaron a recoger los pedazos de la imagen de la virgen hecha pedazos. En un fragmento del video aparece la mano del camarógrafo recolectando la mitad del rostro de la inmaculada y la de su hijo en brazos.





Consultado por una posible "desgracia" al romperse una imagen simbólica tan importante para el cristianismo, el obispo de Santa Fe, Sergio Fenoy, negó la posibilidad que suceda eso y que sólo se trata de una mala fortuna, al no estar sujeta la imagen de la Virgen a la tarima.



Por tal motivo, el obispo detalló al diario local "La Capital" que "no fue posible" restaurar la estatuilla, y en el día de la procesión fue reemplazada por una cruz. De todos modos, aclararon que no se trata de la figura emblemática de 117 años que está posada sobre el altar de la iglesia, sino que es una imagen de cerámica de unos 20 años de antigüedad.



Todos los 24 de septiembre representa la fecha indicada para celebrar la imagen de la también renombrada como la Virgen de la Misericordia. Según detallan los historiadores, en plena batalla de Tucumán, el General Manuel Belgrano le imploró a la virgen que la guie a la victoria en la lucha por la independencia nacional. A raíz del triunfo obtenido en el combate, el militar argentino nombró a la inmaculada como Generala del Ejército.

El momento de la caída de la imagen de la virgen

¿Qué se debe hacer ante la destrucción de una imagen bendecida?

Según informó la Agencia Católica de Informaciones, si una imagen o un objeto, que representa una simbología sagrada, es destruida de forma accidental, se debe acudir a enterrar en algún lugar del jardín de una casa, donde no se vea la presencia de flores o un árbol frutal. En este caso, si la imagen fue realizado con material de yeso, el elemento se mezcla con la tierra hasta disolverse por completo con el transcurso del tiempo.



También consideran que, en lo posible, si el objeto tiene chances de ser reparado, que se recurra a la reconstrucción o al reciclaje de los elementos destruidos. En el caso de no haber solución, se puede realizar una donación de las partes a una iglesia o capilla cercana. Los especialistas afirman que por mas que exista una destrucción total continúa representando una figura sagrada que no pierde su bendición.