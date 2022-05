Una nueva denuncia ciudadana se apoderó de TikTok en las últimas horas, esta vez proveniente de Neuquén. En el polémico video se puede ver a un inspector de tránsito de la Municipalidad escribiendo una multa a un auto estacionado sobre una franja amarilla. La escena parece normal, pero desató un debate cuando un ciudadano aseguró que el cordón no estaba pintado cuando el vehículo estacionó junto a la vereda.

El hecho ocurrió la capital neuquina, en una zona que goza de mucha actividad y suele presenciar gran congestionamiento vehicular, que se agrava por las salidas de dos escuelas estatales ubicadas en la misma cuadra. Además, en ese sector hay una garita de colectivos y en la filmación puede verse que el vehículo está estacionado a algunos metros de esta.

A pesar de la evidencia en su contra, el transeúnte detrás del polémico video se muestra más que convencido de que los trabajadores municipales pintaron el cordón para hacerle una multa. "¡Esto estaba en gris y recién lo pintaron!", se escucha el reclamo hacia el inspector, quien continúa redactando la multa a pesar de las acusaciones. El conductor del vehículo no parece estar en escena.

"¿Qué tiene que ver?", responde el trabajador municipal. "¿Cómo que tiene que ver? La gente se estacionó y estaba en gris. No seas vivo, le estás sacando plata a la gente", continúa el conductor, agregando: "No seas vivo, le estás sacando plata a la gente. Recién lo pintaron a esto, el hombre no está estacionado mal, está estacionado bien".

Así se ve el sitio del polémico video de TikTok. (Google Maps)

Eventualmente, el intercambio comienza a agravarse, con el hombre detrás de la cámara insultando al inspector de tránsito, quien a su vez amenaza con llamar a la policía si el conductor continúa con sus amenazas. "Hace rato que me estás faltando el respeto", le reprocha el trabajador municipal al ciudadano, que por su parte lo acusa de "sacarle la plata a la gente".

El polémico video dura poco más de un minuto, pero fue suficiente para causar sensación y debate en la red social de los videos cortos. Las imágenes reunieron más de 54 mil visitas en los últimos dos días, y provocaron los comentarios de cientos de usuarios argentinos.

Por un lado, algunos internautas apoyaron la denuncia del autor del video: "Esto pasa en Neuquén Capital, gracias a estas personas que filmaron", "En Buenos Aires pasa lo mismo, te quejas igual pagás", "por eso evito ir a Neuquén" y "A mí me multaron por tener mi camioneta en la entrada a mi casa y en la municipalidad de la calle Richieri la vereda está llena de autos", fueron algunos de los comentarios a su favor.

Sin embargo, gran cantidad de los comentarios se posicionaron a favor del trabajador municipal: "Por más que no esté pintado. Está mal estacionado. Está al lado de la parada de colectivo con garita y todo", "hace 30 años que hay una parada de colectivos en ese lugar", "que habilidad para pintar así el cordón con el auto ahí. Y desaparecieron en un instante, encima es el único que está estaciona de ese lado", "Amigo, te guste o no vos estacionaste mal. Eso no lo pintaron recién, si no lo demostrarías", escribieron los internautas.

