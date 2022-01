Este miércoles, la Argentina tuvo un nuevo pico de casos de coronavirus. Según el parte vespertino del Ministerio de Salud de la Nación, en las últimas horas se registraron 52 decesos y 95.159 contagios, por lo que el total de muertos desde el inicio de la pandemia trepó a 117.346. A la par de esto, varias ciudades vieron incrementadas también las colas para realizarse los hisopados e incluso algunas tuvieron que recurrir a otorgar turnos para evitar que se junte mucha gente y termine siendo contraproducente.

Situación #COVID19 en Argentina



Confirmados: 95.159 | Total: 5.915.695 casos



Fallecidos: 52 | Total: 117.346



Ocupación camas UTI: 1396



Porcentaje ocupación total camas UTI adulto:



- Nación: 37,2%

- AMBA: 38,1%



Reporte completo��https://t.co/be4GiHOwpj — Ministerio de Salud de la Nación (@msalnacion) January 5, 2022

En este contexto, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), aprobó cuatro tests de autoevaluación de Covid-19 que la gente podrá adquirir de forma individual y realizárselos ya sea en su casa o en la farmacia.

Según detallaron desde la cartera sanitaria nacional, los productos aprobados son Panbio COVID-19 Antigen Self- Test, SARS-CoV-2 Antigen Self Test Nasal, SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (COVID-19 Ag), WL Check SARS-CoV-2 Ag Self Testing y pertenecen a los laboratorios Abbott, Roche, Vyam Group y Wiener.

¿Cuánto cuestan los autotest de coronavirus y a partir de cuándo se conseguirán en Argentina?

El Ministerio de Salud aclaró que recién a partir de esta autorización comenzará el proceso de importación de los kits, por lo que llevará algún tiempo hasta que estén disponibles para su venta exclusivamente en farmacias. Por su parte, desde la Asociación de Propietarios de Farmacias de la República Argentina (ASOFAR), confirmaron que la llegada es inminente y que esperan que la semana próxima ya se puedan adquirir.

En cuanto al precio que tendrán, todavía no hay una información precisa, pero los profesionales especulan que dependiendo de la marca, podrían costar entre $2 mil y $3 mil.

¿Cómo me hago el autotest de coronavirus?

Desde Nación destacaron que a "diferencia de los test de uso profesional donde la toma de muestra es a nivel nasofaríngeo, en el caso de los test de autoevaluación se realiza a nivel nasal o bien por saliva, según lo especifique el fabricante".

El representante del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFYB), explicó de forma simple cómo se realizan los autotest de covid-19.

Marcelo Peretta, titular del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFYB), hizo un resumen a través de su cuenta de Twitter. "El mecanismo es: 1) Comprás el test en tu farmacia. 2) Leés el prospecto. 3) Introducís el hisopo en la nariz y tomás la muestra. 4) Mezclás la muestra con el líquido que viene incluido en el pack. 5) Colocás gotas de la mezcla en el cassette y en 15 minutos tenés el resultado. Si se te complica, pedile a tu farmacéutico que te lo haga", explicó.

El trámite no finaliza allí ya que explicaron que "los resultados deberán ser reportados de forma inmediata (en base al código de barra de cada empaque) una vez realizado el test, y se dispondrá de un plazo mayor cuando no hubiera sido utilizado, ya sea por el usuario individual o por un responsable de reporte en caso de gran volumen de test".