La modelo y ex bailarina de Showmatch Gisela Berger saltó hace algunos años a la fama por ser la pareja del ex gobernador bonaerense y ex candidato presidencial Daniel Scioli, lo que la llevó a un punto alto de exposición en los medios.

Tras conocerse su romance de manera oficial, la mujer de 34 años tuvo junto a Scioli a su hija Francesca en 2017 (hoy tiene cuatro años). Sin embargo, luego ella bajó el perfil y no se la volvió a ver junto al actual embajador de Brasil de manera pública por mucho tiempo.

Con respecto a cómo se dio su acercamiento a Berger, Scioli aseguró que fue "de casualidad. Se ve una vez, después otra, después te saludás. Así se dio", destacó.

Al poco tiempo, en una entrevista a El Nueve, la ex bailarina del programa de Marcelo Tinelli precisó que la primera vez que se vieron cara a cara fue durante un evento de modelaje en la Provincia de Buenos Aires. Fue así que, poco a poco, el funcionario afirmó quedar cautivado por la personalidad de la joven modelo.

La joven comenzó a aparecer junto al funcionario luego de filtradas las imágenes de sus vacaciones juntos.

La relación se movió con rapidez, y al año las dos personalidades anunciaron su embarazo. El 23 de octubre de 2017, Berger dio a luz a Francesca en la Clínica Los Arcos. Al año, Scioli y Gisela bautizaron a la pequeña parroquia Salvador del Delta.

"Siempre digo que me encantaría tener una familia numerosa; si pudiera, tendría cinco hijos, pero por ahora solo tengo como prioridad disfrutar de Francesca, porque sé que cada etapa es única", le contó Gisela a ¡Hola! Argentina en aquel año.

El último registro público de Gisela Berger y de Daniel Scioli fue en julio de 2019, cuando ambos viajaron a Italia. Sin embargo, a finales de ese año se dijo que Gisela y Daniel se separaron.

Cómo es la vida de Gisela Berger en la actualidad

La modelo continúa trabajando pero mantiene su vida privada lejos de las redes sociales.

La bella santafesina con raíces alemanas desde hace algunos años optó por el total anonimato.

De su vida solamente pueden conocerse detalles superficiales a través de su cuenta de Instagram @gise_berger, en la que comparte fotos de sus trabajos como modelo en conjunto con distintas marcas nacionales.

También posee una cuenta secundaria llamada @giselabergerr, con tan solo 700 seguidores, en la que comparte algunas imágenes con menos producción de su día a día.

Sobre su relación con el actual embajador argentino en Brasil, los rumores sobre una separación se acallaron hacia finales del año pasado, cuando la modelo compartió distintas historias disfrutando de la final de la Copa América en Brasil, lugar donde vive Daniel y donde Argentina se consagró con el primer puesto después de 28 años.