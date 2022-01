Gran Hermano fue uno de los realitys shows que le abrió la puerta de la actuación, el espectáculo y la televisión a varias figuras que llevan más de 20 años de carrera, como Santiago Almeyda, Silvina Luna, Ximena Capristo, Gustavo Conti, Gastón Trezeguet o Pablo Heredia. El último de la lista ingresó a la casa más famosa del país en la segunda temporada que se emitió en 2001 y se convirtió en uno de los galanes del programa.

Heredia tenía 22 años cuando ingresó a la segunda temporada de Gran Hermano. Por aquel entonces se presentaba como bailarín de boliches y vivía en el barrio porteño de Belgrano. Sin embargo, abandonó el reality a los 82 días en medio de una crisis, no había soportado el encierro.

"Mi trabajo es bailar música brasileña en shows de boliches. Me gusta practicar al aire libre, me reúno con amigos. Vivo con mis viejos en Belgrano y por ahora no tengo novia", contaba el joven Pablo.

¿Qué es de la vida de Pablo Heredia?

Después de su salida de la casa, Pablo emprendió un nuevo camino desde cero. Hoy, a sus 42 años, cuenta con una carrera construida en la actuación. Además, incursionó en producción y se lanzó como cantante. ¿Cómo fueron sus inicios?

Antes de ingresar a Gran Hermano, había cursado durante un año el profesorado de Educación Física y estaba especializado en ritmos brasileños, pero él tenía en claro que quería otra cosa en su vida.

Pablo no era nuevo en la televisión, entre 1998 y 1999 trabajó en Verano del 98, serie juvenil creada por Cris Morena, donde tuvo un papel secundario. Estaba convencido de que ingresar al reality conducido por Soledad Silveyra sería el impulso que su carrera necesitaba.

Aunque logró ingresar y ser uno de los participantes más populares del programa, abandonó a los casi tres meses de encierro. De todas maneras, las puertas para Pablo no estaban cerradas. En 2002 Cris Morena lo había convocado para ser parte de Rebelde Way, allí interpretó al preceptor Blas Heredia.

Ese no fue su único trabajo con la productora, ya que luego fue convocado para integrar el elenco de Floricienta donde interpretó a Pedro Lencina, el chófer de la familia Fritzenwalden que tenía un romance secreto con Delfina Santillán (Isabel Macedo).

Pablo Heredia como Pedro en Floricienta, junto a Delfina Santillán (Isabel Macedo).

Siguió trabajando unos años más en Argentina en las ficciones El patrón de la vereda y El Refugio. Al poco tiempo, surgieron las primeras propuestas internacionales y no dudó en armar las valijas para afrontar nuevos desafíos.

Su trabajo lo llevó a instalarse durante varios años en Perú. En diálogo con Teleshow contó que dejó el país motivado por la "Oportunidad".

"Conocí a un productor peruano en Argentina que buscaba a un conductor de televisión y me había preseleccionado para un programa en el que al final no quedé. Pero él se quedó con la idea y años después fue el productor general de una empresa que hace novelas y se acordó de mí, que era conductor, que cantaba y me contrataron", explicó Pablo.