Este sábado, Chloé Bello lanzó polémicas declaraciones respecto a la familia de Gustavo Cerati —quien falleció en el 2014—, y sus dichos no cayeron para nada bien del otro lado.

Al ser entrevistada por el ciclo "Todo Pasa", la última pareja del músico dio algunos detalles sobre su relación con Cerati, y a su vez, señaló que no fue muy bien recibida por parte de la familia de su ex pareja, luego de su muerte.

"Se portaron muy, pero muy, muy mal conmigo", fueron las primeras palabras que utilizó la actriz para referirse a su relación con el entorno íntimo de Gustavo Cerati.

Siguiendo con su relato, la modelo no tuvo problema de dar a conocer algunos detalles sobre el supuesto maltrato que recibió: "Creo que quisieron buscar un chivo expiatorio y lo encontraron. Lamentablemente, lo ligué yo", confesó Bello, y agregó: "Me dejaron 100 % como la mala".

Si bien es verdad que Chloé no quiso dar nombres, ni tampoco habló de alguien en específico, el hijo del ex "Soda Stereo" igualmente recogió los guantes y salió a contestarle sin filtro.

La fuerte respuesta de Benito Cerati

A pesar de que la modelo y actriz haya aclarado que con ambos hijos del músico mantiene buena relación, Benito no tomó para nada bien los dichos públicos de Bello, y, para no perder la costumbre, salió a responderle a través de Twitter.

"Estaría bueno juntarse a charlar antes de despotricar mediáticamente. Pero bueno, quizás soy yo", comenzó escribiendo el cantante, y rápidamente obtuvo el apoyo de sus miles de seguidores.

Chloé Bello junto a Gustavo Cerati, varios años atrás.

Continuando con su hilo de Twitter, el joven expresó: "Está todo bien, la hicieron mierda muchos, la mayoría de los fans, y se comió alto garrón, pero la forma de hacer catarsis no es en Urbana Play".

Como era de esperarse, debido a que, en su momento, muchos de los fanáticos de Cerati le dijeron de todo, esta vez, una gran cantidad de usuarios se puso del lado de Benito.

Al igual que el mediático, una internauta cuestionó los dichos de Chloé: "Y lo peor, tuvo 12 años para meditarlo y procesarlo", escribió la joven. En ese sentido, otro usuario opinó de la misma manera: "Coincido. Se volvió a equivocar", escribió.

Sin embargo, no todo fueron críticas para la ex pareja del músico. "Está bien que quiera contar su versión de lo vivido, pienso yo", opinó con sinceridad un usuario, y no obtuvo una respuesta en su contra.