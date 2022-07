En los últimos días, Camila Homs terminó, nuevamente, en el centro de todas las miradas, debido a que sus recientes declaraciones generaron bastante ruido en el mundo del espectáculo.

La modelo fue tapa de la Revista Caras esta semana, y aprovechó la entrevista exclusiva para dar algunos detalles de su situación actual y hablar de todo lo no habló hasta el momento.

Luego de la tormenta mediática que vivió los meses pasados, la ex pareja de Rodrigo de Paul habló acerca de cómo está su vida hoy: "Todavía no puedo decir en qué momento estoy, pero pasé por todas las etapas, aunque siento que ya transité por un montón de estados".

Las polémicas declaraciones de la modelo.

Siguiendo con su relato, Homs confesó que en un primer momento, sintió decepción y angustia: "Yo tenía un proyecto en mente y pasa algo así y te preguntás: ¿dónde queda todo eso? Después, esperas porque supones que se puede remontar", contó.

La palabra más esperada: Camila Homs habló de todo

En las últimas semanas, también se conoció que la modelo de "Mutitalent Agency" le inició a su expareja una demanda millonaria, mediante la cual solicita una cuota alimentaria para los dos hijos que tienen en común.

A su vez, pidió que se establezca un régimen de visitas, junto con una compensación económica por todos los años en los que estuvieron en pareja.

En ese sentido, Homs fue consultada respecto a si ve posible una posible reconciliación con el jugador de la selección, y no dudó en responder de una tajante manera: "Hasta hace poco tiempo podía pensar en una reconciliación, pero ahora ya no".

Asimismo, habló sobre cómo es ella cuando está en pareja, y se definió como una persona "muy fiel": "Para ser infiel digo 'sorry', prefiero que no estemos más juntos. Hago la mía. Soy de respetar mucho a mi pareja y cuando veo que eso mismo no es correspondido, ‘chau, mi amor'".

A través de Instagram, Camila se mostró disfrutando del fin de semana.

A pesar de considerarse una persona sumamente libre, lo cierto es que la expareja de Rodrigo de Paul también confesó ser "extremadamente celosa", y "posesiva mal". "Con lo mío no se metan, defiendo mis cosas. Soy recontra conservadora", manifestó la mediática.

Hablando de ello, la modelo no tuvo problema en responder algunas preguntas respecto a su situación sentimental actual, y confesó que le está dando una nueva oportunidad al amor.

La modelo compartió las imágenes de su última producción.

Lo cierto es que ya se venía hablando de la incipiente relación de Camila con el empresario Carlos Benvenuto, y los rumores comenzaron a crecer cuando se publicaron imágenes de ellos dos juntos.