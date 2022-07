El dicho dice que "Para el amor no hay nada escrito", aunque a veces puede ser bastante polémico. Esta semana se dio un hecho insólito en el programa de Nati Jota y Nico Occhiato, una joven de 19 años contó que está en pareja con un matrimonio hace poco más de un año. Como si fuera poco, aseguró que viven juntos y crían a los hijos los tres. Tanto los conductores como los oyentes quedaron impactados con los sucesos y no dudaron en trasladar la entrevista a las redes sociales. Rápidamente, se produjo un gran debate acerca del tema y hubo opiniones tanto a favor como en contra.

Hay relaciones cada vez más inesperadas en el mundo. Hace algunas semanas, salió la noticia de un japonés que quedó viudo de un holograma con el que se había casado hace 4 años. Luego, se conoció que dos alemanes que son hermanos, tuvieron 4 hijos y ahora estaban luchando judicialmente para contraer matrimonio. Más tarde, una madre confesó que tenía relaciones con su hijo biológico que había dado en adopción. Todo esto hace pensar que este tipo de extrañas aventuras amorosas están a la vuelta de la esquina y son cada vez más frecuente entre la población.

El viernes en el programa emitido por YouTube, "Nadie dice nada" se dio una situación muy particular e inesperada. Todo comenzó bajo la consigna "Parejas tóxicas o celosas", pero termino en una sorpresa impactante. Una chica de 19 años llamó al ciclo y confesó que mantiene una "trieja", es decir, un noviazgo de 3 personas. A pesar de que es un terminó novedoso, no es lo que más llamo la atención. Todos quedaron anotados cuando la joven contó que la mujer y el hombre con los que está tienen 33 y 30 años.

Además de este poliamor, la oyente aclaró que el matrimonio tiene dos hijos."Están juntos hace 15 años, tienen una hija de 15 años y uno de 5", comenzó explicando. Luego, narró como se conocieron y dio detalles de la convivencia. "Yo la conozco a ella en unos recitales cuando tenía 15", sostuvo la piba. A raíz de esta declaración, el conductor le pregunto si en ese momento del primer encuentro paso algo, sin embargo, aseguró que ella era muy chica, pero en cuanto cumplió 18 no dudo en volverla a buscar.

Esta historia comenzó por una atracción sexual.

La chica viendo la cara la sorpresa de todos, continuo contando distintas cuestiones en relación con su historia. Asimismo, indicó que primero comenzó como una atracción sexual, pero las cosas se dieron como un amor. "Pintó trío, pero falló y nos terminamos enamorando y yo por conflictos en mi casa, me mudo de zona norte a zona oeste por amor también y acá estamos, viviendo hace un año juntos”, expuso y también sostuvo "Donde entran dos, entran tres".

Luego, comentó como es la relación con los hijos de la pareja y confesó que los crían los 3 como una familia ensamblada. "Se les explicó que mamá y papá tienen una novia y todos nos amamos tanto que estamos juntos", planteó la oyente. Además, manifestó que el hijo chiquito tomo natural el hecho de tener dos madres, mientras que la hija mayor no le da ese título. Ante la pregunta de una de las chicas de la producción de por qué tomo el rol de progenitora, la muchacha respondió "Para mi son mis hijos y no me los toques".

No doy más del HORROR pic.twitter.com/fBxE9KkPkU — notnahue (@nahuemon) July 8, 2022

Me declaro militar conservador ultra católico pic.twitter.com/hg5EX79lhm — notnahue (@nahuemon) July 8, 2022

Asimismo, la chica sostuvo que su familia no se tomó bien la relación y de hecho, no mantienen ningún tipo de diálogo. "Mi mamá los detesta", aseguró. También contó las intimidades sexuales de su exótica relación y admitió que siente celos de que su novio y su novia tengan sexo solos y detallo que siente que la actitud del hombre cambia mucho dependiendo con cuál de las dos está.

El testimonio dejó sin palabras a todos y no falto el debate del tema en Twitter. "Me destruye que se autoperciba como mamá del pendejo y quiera serlo, que diga que el nene entiende que tiene dos madres. Muy turbio todo, pobre la otra hija de esa pareja", escribió una chica mientras que otra usuaria comentó "Realmente lo veo raro, pero no tanto como para horrorizarse de esa manera. Decidieron formar una familia de esta manera, en tiempos de sexualidad "casi" libre, poliamor, DNI no binario, etc. Los tiempos cambiaron". "Es que lo que resuena no es la poligamia ni en vínculo que formaron en sí, son las edades de los involucrados, claramente hay abuso y manipulación por parte de los adultos a una adolescente", explicó un chico.

Por otra parte, muchos cuestionaron la idea de que la joven haya esperado a tener 18 para comenzar un vínculo, por lo que señalaron que podría tratarse de algo ilegal.