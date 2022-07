Luego de haberle salvado la vida -literalmente-, la usuaria conocida como "Colleen Le" no se llevó la mejor muestra de agradecimiento por parte de su pareja. Por el contrario, el joven actuó de la peor manera.

La mujer se volvió furor en TikTok, luego de contar que tras regalarle un riñón a su ex novio, este le agradeció engalanándola. A pesar de que la tiktoker le puso humor a su historia, lo cierto es que todos los usuarios de la red social quedaron completamente desconcertados.

Sin dudas, cuando la joven comenzó a contar su "story time", nadie se esperaba que termine de esa manera. "Cuando empecé a salir con él, me contó que se estaba muriendo y que necesitaba un riñón", empezó diciendo Colleen.

Siguiendo con su trágica historia amorosa, la joven viral confesó que accedió a hacerse los estudios para ver si eran compatibles, y los resultados la tomaron por sorpresa: "Recibí la llamada de que éramos compatibles", confesó Colleen, pero, sin embargo, no se echó para atrás y se realizó la cirugía.

La tiktoker prosiguió contándoles a sus más de 50.000 seguidores que luego de la cirugía, todo anduvo bien por unos meses. Sin embargo, la historia no terminó con un final feliz.

Luego de haber ido a una fiesta en Las Vegas, el hombre terminó confesándole a su novia que le había sido infiel. "Me contó que me había engañado con varias chicas de aquella despedida de soltero".

Sin embargo, la historia no terminó acá. A pesar de lo mucho que le dolió el engaño de su novio, Colleen decidió perdonarlo, y el escenario se volvió aún más insólito.

"Después de que lo perdoné, me cortó él por teléfono", contó la joven, y agregó algunos detalles que indignaron a la gran mayoría: "Bloqueo mi número y también en las redes sociales".

Las distintas reacciones en TikTok

A pesar de que la mujer viral decidió contar su caso con mucho humor, lo cierto es que, en algunos videos anteriores, reconoció que le fue muy difícil superarlo y hoy hablar del tema con tanta liviandad.

La insólita reacción de la protagonista.

En ese sentido, los usuarios de TikTok reaccionaron con todo tipo de comentarios. Por un lado, no faltaron los indignados que no podían creer que era cierto lo que estaba contando: "¿Esto es real o me estás jodiendo?", escribió una internauta.

Asimismo, otros usuarios tomaron el tema con el mismo humor que la propia protagonista: "¿Podes pedir que te devuelvan el riñón?", preguntó irónicamente una joven.

Si bien hubo muchos que aprovecharon la situación para bromear al respecto, también hubo quienes le dedicaron a Colleen algunos mensajes de apoyo: “La mejor parte es que sabes que tu capacidad de amar es asombrosa. Deberías estar orgullosa de ti misma”, comentó una usuaria, y varios coincidieron con su postura.