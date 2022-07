Un gran porcentaje del sueldo de los mozos depende del dinero que le dejan los clientes y, muchas veces, no es acorde a lo esperado. Justamente, un camarero compartió un video enfurecido por las bajas propinas y se volvió viral en las redes sociales: “es un insulto”, aseguró.

“Esto es para que dejen buenas propinas”, comenzó su video Ben Raanan, un camarero de Los Ángeles, Estados Unidos. El joven rechazó fervientemente a los consumidores que no brindan un dinero justo y generó diferentes reacciones en TikTok.

El trabajo de atención al cliente no suele ser fácil y, más aún, si se realiza en horarios de nocturnidad. En muchas ocasiones, al no haber parámetros oficiales para la propina, hay personas que suelen aprovecharse y se retiran del restaurante sin dejar dinero a quien los atendió.

Por todo esto, Ben manifestó su indignación a través de su cuenta personal y sostuvo: "Si la cuenta es de 50 dólares, puedes dejar 10 dólares, es decir, un 20%, y está bien. Si tu cuenta fuera de 200 dólares y me dieras 10, eso sería un 5%, es un insulto".

En este sentido, aconsejó a la gente cuál sería la propina correcta, según su pensamiento: "Si no sabes cómo calcular las propinas, coge la cuenta, muévela un decimal, eso es el 10%, duplícalo, eso es el 20%, es decir, lo que debes dar de propina".

No obstante, algunos usuarios cuestionaron que el 20% de la cuenta es “excesivo”. Aun así, el camarero estadounidense incentivó a sus colegas a aplicar la misma regla y sino, “poner en la mira” a aquellos que no abonen lo solicitado.

La reacción generó polémica en las redes

Con más de 153 mil visitas y 17 mil me gustas, el video subido a TikTok no tardó en viralizarse en las diferentes plataformas. No solo aparecieron otros mozos o empleados de cocina, sino también los clientes que deben abonar las propinas.

Uno de los usuarios respondió enfurecido: “Cuando usan de excusa que la comida no es buena para dar propina. No tiene sentido, señor yo no hice tu comida, solo la traje”. Mientras que otro colega, renegó del 10 por ciento, y sostuvo que esas veces piensa “no comeré esta noche”.

Sin embargo, no todos coincidieron en esta opinión. Otras cuentas aprovecharon para cuestionar la “mala atención” en algunos restaurantes y ponerlo como condición para una buena suma: "Doy propina cuando la comida es buena y el servicio está por encima de lo normal. No tienes derecho a una propina del 20%, si no te gusta, búscate otro trabajo".