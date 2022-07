En el mundo de las redes sociales son muchos los usuarios que están dispuestos a cualquier cosa para obtener más seguidores y capitalizar las interacciones, pero ir en búsqueda de la fama virtual puede costarles caro. Esto fue lo que le ocurrió al blogger keniano Aq9ine, quien aceptó el reto de sus fanáticos de comerse un murciélago y lo pagó con su salud.

El influencer culinario se hizo muy popular en la plataforma Tik Tok gracias a sus videos en los que combina alimentos como polenta u hojas de plantas con otros “ingredientes” un tanto polémicos.

El último de los desafíos que encaró lo enfermó de gravedad, según relató el hombre oriundo de Meru, al norte de Nairobi. Sus seguidores le pidieron que realice una de sus famosas recetas combinadas con un murciélago, al final debía comer la preparación.

Aq9ine aceptó la propuesta. Cocinó el animal, lo comió en vivo, pero unos días más tarde reconoció que no la pasó nada bien. Este fontanero de profesión experimentó efectos secundarios que lo asustaron tras ingerir la carne del pobre murciélago.

"Yo nací para el riesgo y estaba seguro de que la carne de murciélago no me podía hacer daño. Muchos en África comen murciélagos y no tienen problemas. Yo, en cambio, perdí la voz y tuve fiebre alta, pero no creo que sea Covid-19. Tomé algunas medicinas, pero la situación no ha mejorado", confesó el influencer africano.

Según Aq9ine, lo único que pudo curar su malestar fue fumar marihuana. "Mi medicina es la marihuana y eso es lo que usé y después de dos días las cosas cambiaron. Seguiré fumando hasta que esté totalmente recuperado", contó durante una entrevista televisiva.

Pese al susto, el tik toker está dispuesto a redoblar la apuesta. Ahora promete probar otra receta que combina un alimento con un animal no habitual para el consumo. El keniata tiene planeado cocinar mole con culebras y degustar cada bocado en vivo para todos sus fanáticos.

"Dejaré de crear contenido solo cuando tenga problemas de salud tan graves que deba ser hospitalizado. No quiero morir, sino entretener a mis fans", aseguró Aq9ine.