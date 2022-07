Una usuaria de Twitter contó el incómodo momento que vivió cuando su novio de los 20 la volvió a llamar después de años sin saber de él. La sorpresa de la historia se dio cuando la joven explicó que el pibe la dejo de la noche a la mañana sin motivo y sin avisar, sin embargo, cuando le pidió disculpas le dio una inesperada explicación de porque hizo lo que hizo. Su tuit se viralizó y cientos de personas la apoyaron.

La mujer llamada @LoreDelAlfajor se hizo viral en la red social hace unos días y fue origen de imperdibles comentarios. En esta oportunidad, la usuaria expuso a su ex pareja que la ghosteo y reapareció tiempo después para hacerle un pedido de disculpas, aunque ella se sorprendió, no se enojó. Sin embargo, luego de hablar un rato, el hombre le tiro una fulminante indirecta que le molesto y no dudo en contestarle con todo.

"Recién me acordé de un "novio" que tuve a mis 20 que dejó de llamarme y desapareció de un día para el otro y 6 años después me llamó para pedirme perdón..." comenzó recordando la usuaria en el tuit. Y continuó: "Cuando me preguntó en qué andaba le dije que en pareja y tiró: VES QUE TODO ME SALE MAL". Acto seguido, la chica respondió y escribió: "¿QUÉ QUERÍAS GABRIEL? ¿Qué TE ESPERE?".

"Recién me acordé de un "novio" que tuve a mis 20 que dejó de llamarme y desapareció de un día para el otro y 6 años después me llamó para pedirme perdón... Cuando me preguntó en qué andaba le dije que en pareja y tiró: VES QUE TODO ME SALE MAL. QUE QUERIAS GABRIEL? QUE TE ESPERE?"

— Lore (fundamentalista del alfajor Fulbito) (@LoreDelAlfajor) July 10, 2022

Rápidamente, el tuit se hizo viral y algunos usuarios le comenzaron a preguntar distintas cuestiones de los hechos. "¿Qué clase de persona atiende a su ex después de 6 años?", interrogo una persona y la protagonista contestó "¿Cómo voy a saber quién era? En mis 20 casi nadie tenía celular (tengo 41) y me llamó al fijo que no me dice, por más ID que tenga". Otra chica consultó: "¿Por qué desapareció? ¿Qué te dijo? ¡Todos queremos saber!", a lo que Lorena aclaró: "Se dejó llenar la cabeza y desapareció".

Después, a pedido de los seguidores, dio detalles de las disculpas que le dio el ex. "Me dijo que fue un boludo (yo no le caía bien a los amigos) y que se dejó llenar la cabeza, que había encontrado mi teléfono y recordó lo mal que se había portado conmigo y quiso llamarme porque yo había sido súper buena con él y siempre lo trate bien". La mujer también aclaró que ella le dijo que ahora estaba super feliz con su pareja actual y de hecho le contó al novio lo que había sucedido.

"Me dijo que fue un boludo (yo no le caía bien a los amigos) y que se dejó llenar la cabeza, que había encontrado mí teléfono y recordó lo mal que se había portado conmigo y quiso llamarme porque yo había sido súper buena con el y siempre lo trate bien."

— Lore (fundamentalista del alfajor Fulbito) (@LoreDelAlfajor) July 10, 2022

A raíz de la anécdota de Lorena, otras personas salieron a contar incómodos momentos que pasaron con antiguas parejas. "Me pasó un ghosteo de 3 semanas de una pareja de 4 años. Y otro con el que ya habíamos terminado la relación, me escribe al año y medio diciendo: "¿Cambiaste la cerradura? Porque fui a "casa" y no pude entrar", compartió una chica. "Mi novio de los 17 años me llamo el año pasado para decir que yo le había dejado una deuda en veraz, incluso le hablo a mi mamá y pretendía que le pase 10 mil pesos y tengo 33 ahora", expuso otra usuaria.

También hubo hombres que contaron sus malas experiencias con exnovias. "Me pasó igual con una chica con la que salía. A lo último, cada vez que estábamos por salir me cancelaba por una estupidez 30 min antes, también me di cuenta de que era siempre yo el que iniciaba las conversaciones, ella no le ponía ganas para nada", planteó un muchacho. "Yo salía con una chica que me ghosteo y apareció a los dos años y medio, diciendo que no me había ghosteado, sino que solo dejamos de hablar (Imagino que se olvidó de los mensajes que le mandaba y ella no contestaba). Luego me dice: Fue un error hablarte de vuelta", manifestó otro usuario.