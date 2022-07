Una nueva polémica se abrió en Twitter. En esta oportunidad, el ex Patito Feo, Gastón Soffritti salió a comentar el cambio de Ministro de Economía que se dio el lunes por la tarde. Debido a esto, se generó un tenso cruce de opiniones entre los usuarios de la red y el intérprete. El tuit se volvió viral, cientos de personas comentaron la publicación y catalogaron el mensaje como “desafortunado”.



El sábado por la tarde renuncio Martin Guzmán y tras varias horas de incertidumbre, muchas reuniones y negociaciones, Silvina Batakis fue designada al frente de la economía del país. Durante estos días, muchos políticos opositores y famosos de la farándula argentina aprovecharon las redes sociales y los medios de comunicación para salir a dar su opinión acerca de los hechos.

.

El joven actor, Gastón Soffritti, no se quedó atrás y el lunes por la noche se manifestó al respecto en la red social del pajarito. "Argentina es inviable", aseguró el chico al comienzo del tuit y acto seguido, hizo una inusual comparación entre lo que está sucediendo en la nación y una relación de noviazgo tóxica. "Es como esa pareja que te cagó, la/lo perdonaste, te volvió a cagar, te lo niega. Volvés a confiar, y te vuelve a cagar, pero esta vez en la cara", indicó el actor.

Luego, el ex participante de MasterChef Famosos sostuvo "Esto se tiene que terminar de una vez por todas" y aclaró en línea de lo anterior "Tenemos que dejar de mirar para otro lado". Asimismo, el famoso terminó la publicación diciendo que hay que tomar cartas en el asunto ya. Rápidamente, la opinión del chico comenzó a circular en la web y se generó un gran debate.

Argentina es inviable. Es como esa pareja que te cagó, la/lo perdonaste, te volvió a cagar, te lo niega. Volves a confiar, y te vuelve a cagar pero esta vez en la cara. Esto se tiene que terminar de una vez por todas. Tenemos que dejar de mirar para otro lado. Ya! — Gaston Soffritti (@gsoffritti) July 4, 2022

Muchos usuarios de Twitter no dejaron pasar el comentario y salieron al cruce de Soffritti. "Gastoncito, lo tuyo es la actuación. Flaco si no podés o no querés decir algo que sea productivo, entonces llámate a silencio", le escribió una chica. "Amo, como analista político sos este chabón", indico un hombre. "Que fácil es hablar desde Twitter. Hablar mal del país, es hablar mal de uno mismo", le aseguró una mujer.

.

Algunas personas destacaron que si no estaba conforme con Argentina, se podía ir del país. "Querido no tenés ganas de irte a probar suerte a otro país... Más viable... Con tu gran talento tal vez puedas lavar platos en Europa", indicó una seguidora. "Si no te gusta, te podés llegar a Ezeiza, te tomás un avioncito al lugar que elijas y te vas, pero recordá sacar un pasaje solamente de ida", planteó otro cibernauta.

.

.

Asimismo, hubo quienes salieron a defender la postura de Soffritti. "Tu mensaje sonó a un "Que se vayan todos". Pero no es Argentina, son algunas personas con nombre y apellido", expresó un usuario. "¿Qué te enoja de lo que puso?", preguntó un hombre. "Tenés razón en todo Gasti", afirmo otra cuenta.

.

"Yo entiendo que labures de leer un guión y repetirlo pero no es necesario que lo hagas fuera del set, rey"

.

Actualmente, el tuit superó los 24 mil "me gusta", tiene más de 3 mil retuits y miles de personas lo comentaron. La polémica se abrió en la red social y parece no cerrarse a pesar de que ya pasaron varias horas desde que el actor hizo la publicación.