Fueron largas horas de negociaciones en la Quinta de Olivos hasta que a las 20.15 ocurrió lo que no pasaba hace meses. El presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner mantuvieron un diálogo telefónico para acordar decisiones sobre el gobierno del Frente de Todos.

Cerca de las 22 llegó el anuncio oficial de la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, vía la red social Twitter: "Silvina Batakis fue designada al frente del Ministerio de Economía". El nombre que adelantó Grupo Crónica sucederá al de Martín Guzmán, quien renunció el último sábado a ese cargo.

Fernández, Guzmán, Cristina y Massa: cuatro actores claves en la designación de Silvina Batakis.

Para esa hora no se terminaba de definir la postura de Sergio Massa, pero Crónica pudo saber por fuentes del entorno del presidente de la Cámara de Diputados y tercer socio mayoritario del Frente de Todos que no será jefe de Gabinete, aunque sí lo consideró: "Le ofrecieron la jefatura del Gabinete Nación, pero pidió decidir los cargos para Economía, AFIP y Banco Central, como eso no fue aceptado, continuará ayudando desde donde está, en el Congreso".

Silvina Batakis, flamante ministra de Economía.

Todos los cambios estructurales quedarán para los próximos días y habrá más para ordenar el Gobierno, según pudo saber este medio. Todas las versiones que danzaron desde que Guzmán publicó su carta de dimisión en medio del acto de Cristina en Ensenada, podrían comenzar a desarmarse mañana mismo cuando estaría planificado un encuentro en persona entre los Fernández.

El Presidente fue quien llamó a Cristina

Según contó la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, ella misma intervino pidiéndole a Alberto que llame a la ex Presidenta. Conversaron durante una hora los socios del Frente de Todos y definieron conjuntamente el nombre de Batakis, la actual Secretaria de Provincias en el ministerio del Interior (encabezado por Eduardo "Wado" de Pedro) y ex ministra de Economía en la provincia de Buenos Aires entre 2011 y 2015.

"Una persona de gran calidad humana y amplia formación profesional y una trabajadora incansable", aseguró Daniel Scioli.

Muy cercana a Cristina y de confianza plena de Wado, Batakis trabajó esos años con Daniel Scioli, ahora ministro de Desarrollo Productivo. "Una persona de gran calidad humana y amplia formación profesional y una trabajadora incansable", la describió Scioli. Lo siguieron el gobernador Axel Kicillof, diversos funcionarios y economistas en los elogios.

Destaco la decisión del Presidente @alferdez de convocar a la Doctora @sbatakis como Ministra de Economía de la Nación.



Una persona de gran calidad humana y amplia formación profesional. Una trabajadora incansable con gran sentido de la responsabilidad y destacada experiencia. — Daniel Scioli ���� (@danielscioli) July 4, 2022

"Es ejecutiva y sabe los detalles clave de gestión de cada provincia", le dijeron este domingo al diario La Opinión Austral allegados al ministro De Pedro, y concluyó: "Saber, sabe". A última hora se supo, a su vez, que donde no habrá cambios es en el Banco Central. Miguel Ángel Pesce fue ratificado en su cargo, comentaron las fuentes. Al conocerse el nombre de Batakis, se sumó a las menciones positivas.

Batakis es una economista profesional identificada con el desarrollismo, alguien que tiene una mirada más heterodoxa que la de Guzmán. Por delante tiene el cumplimiento de las revisiones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) así como el enorme desafío de contener la inflación y tantas cuestiones más.

"El rumbo económico está ratificado", aseguró el presidente Fernández con la renuncia de Guzmán. Por su parte, Cristina viene pidiendo cambios que el último sábado enfocó nuevamente en la recuperación inmediata de los salarios y en la opción de un salario universal. Mientras se define cómo continuará la cuestión de los ingresos, podría haber más cambios en el gobierno.

Por F. G.