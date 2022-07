La flamante ministra de Economía, Silvina Batakis, dijo este martes que "seguramente habrá algunas modificaciones" en las próximas revisiones del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), debido a que "el segundo semestre es muy complejo" con "muchos" y "muy fuertes" vencimientos.



"Tenemos que ser realistas y honestos: las tensiones van a existir, pero tenemos que trabajar de manera conjunta", ya que el acuerdo "tenemos que cumplirlo", expresó la reemplazante de Martín Guzmán en diálogo con El Destape Radio.

Luego, afirmó que "los salarios no son la causa de la inflación" y que el propósito del Gobierno es "no sólo recuperar lo perdido (en términos reales) sino también ganar" poder adquisitivo, aunque advirtió que "eso va a llevar tiempo".



"Va a ser difícil y no vamos a recuperar el 100 por ciento de esa pérdida en poquitos meses", manifestó Batakis en declaraciones en las que recordó que "en el último año de la gestión anterior, los salarios cayeron muchísimo y la inflación fue del 54 por ciento".

