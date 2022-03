Victoria Vanucci, una de las ex Electro Stars, se casó con Matías Garfunkel después de su paso por la banda. Hace un tiempo, se viralizaron unas imagenes de la pareja mostrando que habían cazado a diferentes animales, por lo que fue muy criticada en los medios y en las redes sociales. Por eso, decidió alejarse del ojo de la tormenta.

En el momento que pasó la polémica por las fotos, la actriz contó que, su ahora exesposo, “venía de una familia en la cual la caza era algo que solían hacer”. Por eso, la invitaron a pasar el día y apareció en las imágenes. Sin embargo, expresó que ella jamás le disparó a nada.

Después de un tiempo le puso fin a su relación con Garfunkel y cambió su vida por completo: se fue a vivir a San Diego, California, en donde se conecta cada vez más con el mundo de la naturaleza y los animales. Esto la llevó a reflexionar sobre su alimentación que, inclusive, se hizo vegana.

Victoria junto a su ex marido Matías Garfunkel.

Según relató la actriz, cuando le dió una manzana a su hija se dio cuenta “de que no solo le estaba dando comida, estaba transfiriendo amor y energía a partir de un ingrediente que viene de la Madre Tierra”.

Se presentó como Vick Vanucci en Estados Unidos para brindar un servicio de chef privada a través de Airbnb, una plataforma digital. Incluso, abrió un restaurante vegano llamado "Pachamama". El significado del nombre es Madre Tierra.

“Cuando me vi en esas fotos me di cuenta de que era hora de un cambio serio. Fueron tres años de trabajo duro y honestidad”, confesó la mujer en diálogo con Locale Magazine. Por eso, considera que "no debería ser una experiencia ‘única’ o ‘de vez en cuando’. Queremos que la gente venga a comer todos los días”.

Victoria cambió su alimentación por completo y ahora es vegana.

En una entrevista, la cocinera dijo que “el concepto ayudó mucho, pero la industria de los restaurantes es muy competitiva. Tienes que estar al tanto de todo y tienes que estar allí todo el tiempo. Si no, el equipo no está funcionando de la misma manera”.

Los platos que hace la argentina tiene un valor que varía entre los 160 y 180 dólares. Además, hay descuentos del 20% para grupos de cuatro o cinco personas, y del 30% para más de seis.

.

“Llegaré 90 minutos antes de la hora de tu cena para comenzar a trabajar mi magia. ¡No llegaré con las manos vacías!", comienza el mensaje de introducción de Victoria. Luego continuó: "me presentaré en tu puerta equipada con todos los ingredientes necesarios para preparar tu comida. ¡Siéntete libre de ponerte el delantal y cocinar algunos de los platos conmigo!”.

En el mismo anuncio, la mujer contó que está ansiosa por compartir sus recetas con sus seguidores y les pidió que coman, compartan, beban, rían y exploren la escena gastronómica de Los Ángeles. "¿No estás de humor? Pues entonces túmbate, relájate, disfruta de unos aperitivos y deja que mi equipo y yo nos ocupemos de ti", manifestó ella.

Después de tres años, Victoria Vanucci está en pareja nuevamente

A tres años de la separación de Matías Garfunkel, Victoria Vannuci volvó a encontrar a un hombre que la acompañe en sus días. Según contaron en Los Ángeles de la Mañana, se conocieron por intermedio de una moza. “Victoria está de novia hace un año y meses con un empresario. Está trabajando en la comida, ella tiene huerta. Cambió de vida totalmente y tiene un novio que es de California, de allá", contó Ángel de Brito.

Además, el conductor aseguró que la nueva pareja de la argentina "no tiene idea del historial de ella, pero ya le estuvo contando. Le mostró algunos videos, que seguramente los seleccionó; aplicó el ‘derecho al olvido’, pero el de las Electrostars ya se lo mostró".