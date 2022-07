Catalina Artusi fue parte del éxito de "Chiquititas", con un previo paso por el programa humorístico "Ricos y Famosos". Pese a continuar con su carrera actoral y un futuro prometedor, a los 18 años decidió abandonar todo y dedicarse plenamente a su familia.

"Empecé en 'Ricos y Famosos' por una amiga de mi mamá que era fotógrafa y justo ella tenía una amiga en una agencia. Pasé a 'Chiquititas' y de ahí no paré, hasta mis 18 años, que dejé todo para irme a vivir afuera. Me encantaba y para mí era un trabajo pero también un juego", comenzó contando en una entrevista brindada a Diario Show.

A los 18, en pleno crecimiento, decidió dar un paso al costado. En ese entonces estaba en pareja con el exfutbolista Juan Manuel Torres, y se fue a vivir con él afuera. Al tiempo llegó Bacco, su único hijo. Hoy hay un litigio judicial entre ellos por incumplimiento.

"Fue un gran cambio que hoy no volvería a hacer, lo único que a mí me deja tranquila es que tuve al amor de mi vida y nunca entra el arrepentimiento. Fue lo mejor que me pudo haber pasado tener a mi hijo, pero esta experiencia me ayudó a darme cuenta de lo importante que era mi carrera y lo que me gustaba. Todo porque empecé de chica y cuando llegué a los 19 tenía ganas de tener otro tipo de experiencia", explicó Artusi.

La pareja se separó y desde entonces se enfrentan en la corte por su hijo.

A su vez, la actriz agregó: "Llega un momento que ya no querés que te reconozcan, ya no querés más nada y ya tenía ganas de vivir otros momentos. Me topé con una persona súper celosa. La mayoría de los futbolistas necesitan el acompañamiento de familia o pareja, así que yo a los 6 meses de estar de novia me quedé embarazada y dejé todo", manifestó.

"Mi cálculo mental fue 'tengo a mi hijo y después vuelvo' pero yo tuve una persona al lado que fue muy absorbente y eso no sucedió. Además, a mí me mató lo de mi hijo, que le hicieron una traqueotomía. Me cambió la vida al 100 por ciento y te cambia la cabeza. Cuando quise volver, yo había desaparecido muchos años, justo cuando estaba comenzando a hacer mi carrera", contó.

¿Vuelta a la tele? El presente de Catalina Artusi

La ex Chiquititas comparte su día a día en sus redes sociales. (Instagram: @bycatalina)

Después de terminar la relación con Torres, Artusi se vio envuelta en una contienda legal por la custodia y visitación de su hijo. En busca de tranquilidad, la actriz se fué a vivir a Mar del Plata cuando se decretó la pandemia. Durante el encierro comenzó a trabajar en la empresa familiar, y también inició su propio emprendimiento de ropa llamado "By Catalina", especializado en remerones.

Sin embargo, las ganas de regresar a la actuación pronto la convencieron de darle una nueva oportunidad a su carrera. Y así lo está haciendo: hoy se encuentra viviendo en México junto a su hijo, una nueva vida, para intentar crecer y volver a marcar el camino. Según le contó a PRONTO, "perdí el miedo y me animé. Acto seguido de eso, se dio la oportunidad de poder venir por trabajo y aproveché poder hacerlo".

Consultada por su nuevo estilo de vida en Ciudad de México, se mostró feliz. "La vida acá es muy linda, se aprovecha mucho todo. Extraño a mi familia y amigos, pero de a poco me voy acomodando. De todas formas voy a volver a Argentina, tengo que volver", enfatizó y agregó que sigue trabajando en el país a través de sus redes sociales.

La actriz y su hijo se reubicaron en Ciudad de México.



Mientras espera la oportunidad de un regreso, Artusi se prepara para tomar la mano que ofrece México y tener su regreso a la pantalla chica: "En breve empiezo clases de neutro en Televisa para poder seguir encaminándome y perfeccionando para poder actuar en telenovelas de acá", comentó.

Por otro lado, la lucha judicial por su hijo continúa. La madre soltera tuvo un gran susto a finales de 2021, cuando el padre de Bacco se lo llevó a Corrientes y lo dejó incomunicado de ella. El pequeño logró conseguir un teléfono y decirle a su mamá dónde estaba, y mientras la policía lo devolvió a su hogar aún están esperando que le devuelvan sus pertenencias.

"Por ahora seguimos esperando que le devuelva, después de más de un año, todas sus cosas. Allá le quedó una tablet, el celular, ropa, etc. Pero no hubo forma y como mencioné antes, los tiempos de la Justicia son muy lentos. Pero bueno, a seguir para adelante y a tratar de ver siempre el lado positivo de todo lo que pasamos. No hay otra", cerró.