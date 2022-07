Luego de conocerse que Netflix aplicará el sistema de "hogares" para reducir el número de cuentas compartidas, muchos comenzaron a preguntarse cómo serán estos cambios. De acuerdo con la información compartida, el sistema de "una casa" establecerá que todas las cuentas de Netflix, sin importar el plan, incluyan acceso a la plataforma desde solamente una casa en cualquier dispositivo.

Cuando quiera usarse la cuenta desde una TV fuera del hogar, el sistema ofrecerá la posibilidad de incluirla como "casa extra" con un costo adicional. Además, dentro de la configuración de la cuenta el titular podrá revisar dónde se está utilizando el servicio y quitar casas en el momento que desee.

Para optar por la opción paga de casas extras, se deberá abonar un adicional de $ 219 al mes por casa extra. Además, cada plan de Netflix dejará agregar un número específico de casas:

A esto se le suma que dispositivos móviles, tablets y laptops no cuentan como parte de una casa y por consecuencia no deben pagar el extra para ser usados. En otras palabras, sigue siendo posible utilizar la cuenta de un familiar o amigo para ver Netflix, siempre y cuando se haga desde el dispositivo correcto o se pague por la casa extra.

Pero esta no es la única novedad que trae la empresa con esta nueva iniciativa. Las infinitas quejas, sumado de las múltiples bajas de suscripciones, llevaron a que se comenzará a pensar en un proyecto para evitar el descontento de todos sus clientes.

Es por esto que, la empresa de entretenimiento anunció que espera lanzar el próximo plan "low cost" a principios del próximo año. Esta nueva función comenzará a estar disponible en algunos países, en un primer momento.

El Enacom planea llevar a Netflix a la Justicia

Desde el Ente Nacional de Comunicaciones explicaron que si bien no son una entidad regulatoria sobre la plataforma, planean hacer intervenir a Defensa del Consumidor o iniciar acciones legales.

El vicepresidente del Enacom Gustavo López señaló: "Con este tema no somos un ente regulador porque las leyes vigentes no regulan las plataformas audiovisuales, nosotros regulamos Internet pero no lo que va adentro. Pero eso no quiere decir que no avancemos en ninguna medida".

"Creemos que es un cambio de contrato unilateral que perjudica al usuario. Una de las medidas es hacer intervenir a defensa del consumidor otra es ir a la justicia", continuó y agregó: "Cuando se tiene un contrato de estas caracteristicas no la puede cambiar de manera unilateral y con la crisis que vive nuestro país, sobre todo cuando ellos no pagan impuesto a las ganancias y utilizan las redes que son de terceros".

Consultado sobre qué medidas se tomarán, López aseguró que "las acciones van a ser politicas mas que regulatorias. Alguna dependencia del Estado va a decir que no se puede hacer y no tienen ninguna justificacion para negarlo, porque no pueden cambiar el contrato".