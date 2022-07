La última decisión tomada por Netflix sigue haciendo ruido en el mundo del streaming. Es que la plataforma de películas y series online más popular tomó una drástica medida: ya no se podrá compartir de forma gratuita una misma cuenta con varios usuarios.

Luego de la noticia, fueron muchas las especulaciones y las quejas de los usuarios que ya estaban acostumbrados a esta modalidad que la plataforma de la N roja seguía bien de cerca, con cierto recelo.

Para intentar menguar las críticas y retener a los suscriptores enfurecidos con la medida, Netflix planea la posibilidad de incorporar a su escalafón de planes una categoría “low cost” pero que, según se supo en los últimos días, restringiría el contenido de la plataforma.

Según circuló, Netflix llegó a un acuerdo con Microsoft para ofrecer un nuevo plan económico con anuncios, utilizando la tecnología de la compañía de Redmond, que estaría desembarcando para 2023. Sucede que los usuarios que opten por esta membresía no podrán obtener la cartelera completa de la plataforma, que sí incluye los planes Básico, Estándar y Premium.

Las personas que elijan registrarse en este plan “low cost” podrán disfrutar de todo el contenido original de Netflix, pero parte de la biblioteca de contenido licenciado de otros estudios y empresas distribuidoras podría quedar excluido del catálogo de este plan.

Esta noticia no se trata de un rumor, sino que fue confirmada por Ted Sarandos, actual Co-CEO y director de contenido de la compañía, quien además explicó que "hoy en día, la gran mayoría de lo que la gente ve en Netflix, podemos incluirlo en el plan respaldado por publicidad. Hay algunas cosas que no y sobre las que estamos en conversaciones con los estudios, pero si lanzáramos el producto hoy, los miembros del plan con anuncios tendrían una gran experiencia”, y reafirmó: “Vamos a despejar algunos contenidos adicionales, pero ciertamente no todos, pero no creemos que sea un obstáculo material para el negocio".

Como ya indicaron desde la compañía, el plan barato del gigante del streaming podría estar disponible para 2023 para "un puñado de mercados en los que el gasto en publicidad es significativo", y agregaron: "Nuestro negocio de publicidad en unos pocos años, probablemente, se verá muy diferente de lo que parecía el primer día”.

Además, y a través de una carta a inversionistas - la cual fue publicada por la revista estadounidense "Deadline"- desde la compañía señalaron: "Como la mayoría de nuestras nuevas iniciativas, nuestra intención es implementarlo, escuchar y aprender rápidamente para mejorar la oferta".