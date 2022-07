En las últimas horas, Netflix tomó la decisión de cobrar un extra por cada hogar adicional debido a la pérdida de suscriptores que sufrió en el primer trimestre, por la que responsabilizó a las cien millones de cuentas compartidas a nivel mundial. Ante esto, miles de usuarios en las redes sociales comenzaron a pedir que intervenga el Ente Nacional de Comunicaciones para ponerle fin al supuesto abuso.

En diálogo con cronica.com.ar, el vicepresidente del Enacom Gustavo López señaló: "Con este tema no somos un ente regulador porque las leyes vigentes no regulan las plataformas audiovisuales, nosotros regulamos Iternet pero no lo que va adentro. Pero eso no quiere decir que no avancemos en ninguna medida".

"Creemos que es un cambio de contrato unilateral que perjudica al usuario. Una de las medidas es hacer intervenir a defensa del consumidor otra es ir a la justicia", continuó y agregó: "Cuando se tiene un contrato de estas caracteristicas no la puede cambiar de manera unilateral y con la crisis que vive nuestro país, sobre todo cuando ellos no pagan impuesto a las ganancias y utilizan las redes que son de terceros".

Consultado sobre qué medidas se tomarán, López aseguró que "las acciones van a ser politicas mas que regulatorias. Alguna dependencia del Estado va a decir que no se puede hacer y no tienen ninguna justificacion para negarlo, porque no pueden cambiar el contrato".

¿Qué busca la plataforma?

El objetivo de Netflix es recaudar más dinero y frenar las pérididas. Por eso, la plataforma informó además que lanzará un plan con anuncios, que será más barato, y evitar que se compartan las cuentas.

Según recientes declaraciones de un experto en telecomunicaciones y ciberseguridad, la decisión de la empresa de cobrar un extra a los hogares que quieran compartir la cuenta "es ilegal", ya que "es falso" que pueda detectar desde qué domicilio se conecta cada usuario.

"Netflix solo busca recaudar más de los usuarios incautos", dijo Ariel Garbarz, exingeniero de comunicaciones de varios organismos del Gobierno nacional.

Cabe destacar que Argentina fue uno de los primeros países donde se aplicó esta medida, situación que tuvo un rechazo inmediato: #Chau Netflix se hizo tendencia en Twitter y muchos usuarios tomaron medidas al respecto, desde darse de baja hasta recurrir a la piratería para continuar viendo películas y series.

La función de Netflix cobra $219 adicionales al plan de cada usuario que quiera sumar un hogar a su cuenta. Sin embargo, Garbarz explicó en un hilo de Twitter que la medida es ilegal y llamó a "no avalar el abuso" de la plataforma.

Seguido del hashtag # NetflixMiente, el ingeniero que trabajó en el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, la Procuración General de la Nación y varios ministerios nacionales aseguró: "Es falso que Netflix pueda identificar desde que domicilio te conectás e impedirte hacerlo desde otro lugar". ¿Por qué? "Tu celu, laptop, PC, smart TV o módem tienen asignadas por tu ISP (proveedor de internet) direcciones IP dinámicas que cambian si los apagás o reseteás", consignó.

"Además, no es posible asociar IP dinámicas a un domicilio determinado, sino a una geolocalización gruesa que puede abarcar una manzana o una cuadra o un área con varias viviendas. Y si tenés IP estática, Netflix necesita que el ISP le revele el domicilio del cliente", continuó el experto.

El ingeniero en telecomunicaciones alertó que "es técnicamente inviable el anuncio de Netflix, que solo busca recaudar más de los usuarios incautos y lo hace discriminando países sin autorización del Enacom, organismo que debería impedirlo en Argentina".