La periodista de C5N Daniela Ballester reveló los fuertes mensaje que recibió en redes sociales, donde la amenazaron de muerte: “Te voy a secuestrar y violar”. Además, contó que recurrió a la Justicia y este fin de semana cayó un sospechoso del ataque virtual en Mar del Plata.

De esta manera, un hombre terminó aprehendido en la ciudad costera, acusado de ser el responsable de la serie amenazas de muerte que sufrió Daniela Ballester y reveló en su programa del canal de noticias.

Periodista de C5N sufrió amenazas de muerte y detuvieron a un sospechoso.

A través de su cuenta de Twitter, la comunicadora compartió la noticia del arresto que publicó el sitio 0223. Si bien los violentos mensajes los recibió a fines del año pasado, Ballester reveló los chats de la red social Instagram en su programa “Debate Abierto” esta semana.

Durante el allanamiento, en el que cayó el sospechoso de los ataques virtuales, se secuestraron cuatro celulares, dos notebooks, una tablet y dos pendrives. Así consta en el expediente judicial que también reveló Ballester.

“Recibí amenazas y sé que muchos de mis compañeros también”, aseguró la periodista en su ciclo televisivo del último viernes.

“Este mensaje lo recibí yo. Esto pasó hace un tiempo y, por la gravedad de lo que me decían, decidí no contarlo. Mis compañeros, quizá se estén sorprendiendo ahora, pero otros sabían que esto pasaba”, agregó la conductora.

En ese momento, Daniela mostró en pantalla una captura con los mensajes amenazantes que llegaron a su Instagram, por parte de un usuario anónimo.

Dentro del chat se puede leer que el agresor la amenazó: “Hola, te voy a secuestrar y violar. Te vamos a matar por lo que decís en C5N”. “Te vamos a matar a tu hija también”, agregó el atacante.

“Tal vez lo más grave sea esto: 'por lo que decís en C5N'. Porque no me gusta lo que decís, lo que pensás, porque no estoy de acuerdo, entonces te voy a matar”, planteó.

“¿Podemos vivir en una sociedad donde pasa esto? Yo entiendo que no. La política tiene que empezar a ver qué puede hacer para que estos casos de loquitos sueltos sean cada vez menos”, remarcó la conductora.

“Yo fui a la Justicia porque me pareció que era lo que correspondía. Se pudo identificar a la persona, se fue a la casa, realizaron un allanamiento, se llevaron la tablet y los celulares”, relató.

“Hay millones de personas con este pensamiento. Ni hablar de aquellos que están en un cargo político, tienen un micrófono y tienen responsabilidad sobre esto, tienen que bajar un cambio con el discurso”, completó la periodista.