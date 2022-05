El censo 2022 transitó sin demasiados problemas este miércoles 18 de mayo y se vivió bajo una jornada fría, propia de esta época del año. Gracias al formulario de 61 preguntas que se podía llenar de manera online en la plataforma del Censo Digital, más del 40% de la población logró realizarlo sin inconvenientes y dichas personas solo debieron presentar el código y aclarar la cantidad de integrantes censados con ese código de vivienda única.

Pero la pregunta que ahora muchos ciudadanos y ciudadanas se realizan, tras haber culminado el horario en el que los censistas pasaban por nuestras casas, es "qué hago si no me censaron" o "qué hago si no pasaron a censar".

En las redes sociales, hubo un sin fin de personas que se quejaron de que el censista no había pasado por su casa. La mayoría de esos ciudadanos se encontraban en lugares recónditos de nuestro país, alejados de las grandes urbes. También, algunas personas que viven en las islas del Delta del Paraná protestaron que, pese a que están a sólo "10 minutos del continente", no fueron censadas, ya que ningún voluntario ni jefe de fracción pasó por sus casas.

¿Qué hacer si no me censaron o si no pasaron a censar por mi casa?

Si nos encontramos en esta situación, en la que el censista no pasó a censar en nuestra casa, lo que debemos hacer es enviar un email o llamar a un número de teléfono que habilitará el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), entre otras vías de comunicación, para que las personas que estén en esta situación puedan avisar que no han sido censadas hasta el momento.

El Sistema Estadístico Nacional realizará desde el 19 y hasta el 22 de mayo la etapa de recuperación para que toda la población quede correctamente contabilizada.

Tal como aclara la web oficial censo.gob.ar, quienes no recibieron la visita de la persona censista durante la jornada del 18 de mayo y no completaron el Censo digital deben enviar un correo a censo@indec.gob.ar o comunicarse al 0800-345-2022 con la siguiente información completa:

Asunto: No fui censado/a

Nombre

Provincia

Partido/Departamento/Comuna

Localidad

Calle

Número

Piso y departamento (si es propiedad horizontal)

Correo electrónico

Teléfono de contacto (incluir código de área, y si es fijo o celular)

¿Qué dijo el director del INDEC, Marco Lavagna, sobre qué deben hacer las personas que no fueron censadas el 18 de mayo?

En tanto, el director del INDEC, Marco Lavagna, aseguró en una conferencia de prensa que dio a las 18.30, que "quienes hicieron el censo digital pueden quedarse tranquilos porque ya tenemos sus datos y los tomamos como válidos. Aunque el encuestador no haya ido, esas viviendas están censadas".

¿Qué pasa si tampoco completé el censo digital?

Lavagna remarcó que para el resto de la población que no hizo el censo digital, el INDEC les dirá "cuáles son los mecanismos en esta semana siguiente" que deberán continuar en el marco del proceso de "supervisión o recuperación", mediante el cual el instituto atiende "los casos de las viviendas que pueden haber quedado pendientes", por la razón que sea.