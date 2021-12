Con la paulatina apertura de las fronteras, numerosos argentinos han vuelto a viajar al exterior. Los gastos en moneda extranjera se traducen en salida de dólares. Los consumos por viajes, pasajes y otros pagos con tarjeta en octubre alcanzaron los u$s 265 millones, marcando un nuevo récord desde diciembre de 2019.

En estos días se anunció la prohibición del Banco Central (BCRA) de financiar en cuotas paquetes turísticos o pasajes al exterior. Esto sumado a los impuestos y las restricciones para acceder al dólar en el circuito legal, que ya suponían un impedimento para salir del país.

.

El gobierno prohibe pagar en cuotas los pasajes al exterior

El Gobierno nacional pretende desincentivar la salida de dólares del país y, de este modo, cuidar las reservas. El BCRA prohibió que los bancos emisores de tarjetas de crédito financien en cuotas los viajes al exterior, lo que incluye los pasajes al exterior de vuelos y demás servicios turísticos.

En la Comunicación "A" 7407el Boletín Oficial especifica que tanto las entidades financieras como las no financieras emisoras de los plásticos "no deberán financiar en cuotas las compras efectuadas mediante este canal, de sus clientes". Esto abarca todas las modalidades de venta: en forma directa con el prestador del servicio o indirecta, a través de agencia de viajes y/o turismo, plataformas web u otros intermediarios.

Esta medida pretende frenar la fuga de divisas. Los viajes y las ventas de pasajes que aumentaron en los úlitmos mesaes, y la perspectiva de las vacaciones de verano haría que aumente aún más. La cancelación de las cuotas fue la manera que el directorio del BCRA eligió para intentar contener las reservas.

Cómo ahorrar en el precio e impuestos al sacar un pasaje al exterior

La Argentina tiene un alto porcentaje de impuestos sobre la compra de un pasaje aéreo al exterior: en el país, el 50% del valor del ticket son impuestos. Esto es una carga tributaria mucho mayor a la de Brasil, Uruguay, Chile, Colombia y México.

Considerando este aspecto, Ignacio de Asúa, conocido como @doctorgrammer en Instagram ya que es médico de Terapia Intensiva y Medicina Interna, a veces hace uso de sus redes para postear interesantes tips sobre cómo viajar al exterior.

Este médico influencer tiene una comunidad de más de 75 mil seguidores. Él mismo se define como "geográficamente inestable", ama viajar y, dada la complicada situación del turismo en la Argentina, busca tips útiles para poder no sólo abaratar los costos de los pasajes al exterior, sino también ahorrar en impuestos.

En este sentido, Asúa compartió dos tips para comprar pasajes al exterior

Considerar volar desde países limítrofes para conseguir mejor precio

En el caso de contar con un familiar o amigo que pueda comprar el pasaje a nombre del viajero desde fuera de la Argentina, se ahorra el 50% de impuestos (al comprador después se le puede pagar en efectivo)

Respecto a volar desde países limítrofes, el influencer da un ejemplo y muestra la diferencia de precios al comprar un vuelo a Madrid desde Buenos Aires, Santiago de Chile o Uruguay. Desde la city porteña el valor del pasaje es de u$s 756, mientras que desde Chile es de u$s 638 y desde Uruguay sale u$s 368.